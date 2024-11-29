北部都會區｜80多間本港及內地企業 簽署參與發展意向書

第二部分是簽署「企業之間就與北部都會區發展有關項目的參與書」，涉及32份協議，投資總額達1000億元。

多個本地發展商及中資企業支持 對發展充滿信心

信和置業副主席黃永光在儀式後，感謝政府向企業展示了北部都會區完整藍圖，當中包括很多創科項目，亦會有大學城地域。他認為北都發展潛力非常高，信和集團對北都和香港發展充滿信心，強調一定會支持。

港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，很開心能與64個合作伙伴簽署合作備忘錄；政府上星期公布河套區香港園區發展綱要，以2030及35年作為重要里程碑，他指園區三座大樓今年底陸續落成，園區會繼續吸引海內外頂尖科研、大學及企業人才，令河套香港園區成為世界級創新樞紐。