北部都會區｜80多間本港及內地企業 簽署參與發展意向書

特區政府在政府總部舉行企業參與北部都會區發展簽署儀式，第一部分是企業簽署「一般意向書」，共80多間企業簽署。
參與簽署「一般意向書」的還有多家內地企業
多個發展商簽署「一般意向書」，包括恒基兆業地產、長江實業集團、新鴻基地產、信和集團、會德豐集團、鷹君集團、信德集團、太古地產、新世界發展、華潤置地、九龍建業、瑞安集團等。
參與簽署「一般意向書」的還有多家內地企業，包括中國中鐵國際集團、中國銀行（香港）、中國光大銀行香港分行、國家開發銀行香港分行、中國工商銀行（亞洲）、中國南方電網、中國海外發展。
第二部分是簽署「企業之間就與北部都會區發展有關項目的參與書」，涉及32份協議，投資總額達1000億元。
多個本地發展商及中資企業支持 對發展充滿信心
信和置業副主席黃永光在儀式後，感謝政府向企業展示了北部都會區完整藍圖，當中包括很多創科項目，亦會有大學城地域。他認為北都發展潛力非常高，信和集團對北都和香港發展充滿信心，強調一定會支持。
港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，很開心能與64個合作伙伴簽署合作備忘錄；政府上星期公布河套區香港園區發展綱要，以2030及35年作為重要里程碑，他指園區三座大樓今年底陸續落成，園區會繼續吸引海內外頂尖科研、大學及企業人才，令河套香港園區成為世界級創新樞紐。
中銀香港副總裁王化斌表示，北都是香港未來新動力，目前的行業規劃與香港作為貿易航運中心的定位高度契合，活動充分顯示對未來發展的信心，展示企業願意投入北都發展的意願。中銀作為在港最大的中資銀行，將堅定支持北都發展。
華潤置地則表示，會以實際行動展示使命擔當，支持政府在北都的發展計劃。華潤置地亦與新世界發展簽署了北都的合作協議，正積極推動前期工作，預料會在2025年啟動開工建設。
原文刊登於 香港電台