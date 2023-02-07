區議會任期年底屆滿　民主黨羅健熙：制度若不變必派員參選

現屆區議會任期今年底屆滿，民主黨現時仍有7名區議員在任。近年屢傳政府擬改組區議會，該黨主席羅健熙今日(7日)表示，政府至今仍未公布區議會選舉的新方案，如果下屆的選舉方式不變，民主黨必定會派員參選。

羅健熙說，現有區議會制度能夠反映地區市民的想法、讓市民的訴求在區議會層面解決。他坦言，不知道區議會選舉方案會變成怎樣，「有空間咪去參選」，又呼籲政府應多聽取各方的意見。