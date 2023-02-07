區議會任期年底屆滿　民主黨羅健熙：制度若不變必派員參選

現屆區議會任期今年底屆滿，民主黨現時仍有7名區議員在任。近年屢傳政府擬改組區議會，該黨主席羅健熙今日(7日)表示，政府至今仍未公布區議會選舉的新方案，如果下屆的選舉方式不變，民主黨必定會派員參選。
羅健熙說，現有區議會制度能夠反映地區市民的想法、讓市民的訴求在區議會層面解決。他坦言，不知道區議會選舉方案會變成怎樣，「有空間咪去參選」，又呼籲政府應多聽取各方的意見。
倡《預算案》派1.5萬元現金或消費券
《財政預算案》本月公布，民主黨已就此向財政司司長陳茂波提交多項建議，並邀請陳茂波會面。被問到民主黨未獲對方邀請面談，會否擔心建議不獲理會時，羅健熙表示並不擔心，強調會繼續做好自己的工作，又認為民主黨工作反映不同聲音，呼籲政府多聆聽意見。
民主黨提出的建議，包括向全港成年及未成年市民派發1.5萬元現金或消費券，用途涵蓋繳交水、電、煤等生活開支。羅健熙認為，「明日大嶼」未知何時可獲得回報，促請政府先中止高達6,000億元開支的「明日大嶼」計劃，把相關款項用作幫助市民。
同時，民主黨亦建議應預留1,500億元，成立「收回土地基金」大規模收回新界棕地和發展商持有的農地，以及預留另外的1,500億元予市建局補助受市區重建影響的市民、興趣「首置上車盤」等資助出售房屋等。