區議會改革・懶人包｜一文睇清新區議會「442」組成方案、提名資格審查等要求

立法會全票通過政府提出的區議會改革方案，政府隨即全速籌備組成第七屆區議會的工作。未來區議會的區議員總數，會由479名略為減少至470名，但不再設有452個民選議席，取而代之是委任議員179名、地區委員會界別議員176名、地區直選議員88名，比例約為「4:4:2」，即俗稱的「442」方案，另外27名當然議員的組成維持不變。

區議會改革｜452細選區重組成44大選區

其中，地區委員會界別議員將由當區的「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」及「分區委員會」，即統稱的「三會」委員以「全票制」間選而選出。不論參選間選或直選議席，參選人都必須取得「三會」各3個提名，直選議席更要取得50名當區選民提名。

在新區議會方案下，全港18個地方行政區的劃界不變，但每個選區內的選區數目會減少，日後會由現時的452個細選區重組成44個大選區，每個選區採用「雙議席單票制」選出兩席，各行政區的選區縮減至1至4個。