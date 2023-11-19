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2023-11-19 20:04:34

區議會選舉2023｜宋芝齡候選期間亮相《流行都市》　李慧琼：與團隊研究是否投訴

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李慧琼(右)表示，會與團隊商討是否就事件向選舉事務處投訴。(資料圖片／李睿哲攝)

李慧琼(右)表示，會與團隊商討是否就事件向選舉事務處投訴。(資料圖片／李睿哲攝)

改制後的區議會選舉下月10日投票，代表自由黨參選灣仔區議會直選的無綫電視藝人宋芝齡，日前亮相於無綫電視翡翠台的《流行都市》節目，整個環節超過10分鐘。民建聯會務顧問李慧琼表示，會與團隊研究是否向選舉事務處投訴，又期望不同媒體遵從選舉要求。

宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖)

參與烹飪環節長12分鐘

翡翠台在上周四(16日)播出的一集《流行都市》，由宋芝齡和藝人安德尊、李家鼎參與烹飪環節「鼎爺家常菜」，時長超過12分鐘，其間談到「仲有3日就到台慶」，惟隨即惹來外界質疑或引致選舉不公平。無綫電視回應傳媒查詢稱，節目於今年9月錄影、早已排期播放，強調內容與選舉無關，亦不涉及選舉宣傳。自由黨副主席李鎮強昨日(18日)回應指，宋芝齡已向無綫要求暫停播放有其的集數，惟「電視台最後決定係點，我哋控制唔到」。

民建聯亦有派出穆家駿參選灣仔區直選，李慧琼今日(19日)在一個活動後回應事件稱，相信大家都知道選舉法例十分嚴謹，她以往參與不同選舉亦要守法，期望不同媒體能遵守選舉要求，包括為候選人提供平等的播出時間，確保選舉公平公正。她並稱，會與團隊研究是否就事件向選舉事務處投訴。

已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

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