區議會選舉2023｜宋芝齡候選期間亮相《流行都市》　李慧琼：與團隊研究是否投訴

改制後的區議會選舉下月10日投票，代表自由黨參選灣仔區議會直選的無綫電視藝人宋芝齡，日前亮相於無綫電視翡翠台的《流行都市》節目，整個環節超過10分鐘。民建聯會務顧問李慧琼表示，會與團隊研究是否向選舉事務處投訴，又期望不同媒體遵從選舉要求。

參與烹飪環節長12分鐘

翡翠台在上周四(16日)播出的一集《流行都市》，由宋芝齡和藝人安德尊、李家鼎參與烹飪環節「鼎爺家常菜」，時長超過12分鐘，其間談到「仲有3日就到台慶」，惟隨即惹來外界質疑或引致選舉不公平。無綫電視回應傳媒查詢稱，節目於今年9月錄影、早已排期播放，強調內容與選舉無關，亦不涉及選舉宣傳。自由黨副主席李鎮強昨日(18日)回應指，宋芝齡已向無綫要求暫停播放有其的集數，惟「電視台最後決定係點，我哋控制唔到」。