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2023-10-26 14:23:15

區議會選舉2023｜新民黨拒提名實政圓桌　田北辰自認天真指難以不計前嫌｜Ray Online

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對於新民黨拒絕提名實政圓桌成員，田北辰自認天真、難以不計前嫌。(李睿哲攝)

對於新民黨拒絕提名實政圓桌成員，田北辰自認天真、難以不計前嫌。(李睿哲攝)

區議會選舉提名期今個月30號結束，實政圓桌召集人田北辰計劃派5人出選，但只得1人攞夠提名票。對此，前黨友、新民黨主席葉劉淑儀就公開話田北辰可以搵佢幫手，之不過新民黨噚晚(25號)發聲明，經黨團討論後，由於喺實政圓桌有意派人出選嘅其中兩區，新民黨並冇「三會」成員，畀唔到提名票。而其他地區嘅新民黨「三會」成員就話唔願意提名，所以唔能夠提名實政圓桌4位成員。

區議會選舉2023｜新民黨拒提名實政圓桌　田北辰指葉劉愛出風頭｜Ray Online

新民黨最終未有派員提名實政圓桌成員，圖為新民黨主席葉劉淑儀。(李睿哲攝)

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田北辰指一向認為葉劉講得出做得到

田北辰今日(26號)回應傳媒查詢時，形容事件係一場鬧劇，更加直言新民黨唔係都係聽葉劉講㗎咩，既然葉劉表示願意幫手，點解仲要開會討論。佢更加話不嬲知道葉劉鍾意出風頭，但對方伸出橄欖枝，冇理由咁敏感諗咁多。田北辰亦話一向覺得葉劉係講得出、做得到嘅人，唔知今次係咪有心無力啦。田北辰早前打畀葉劉爭取提名票，第一次就係當佢打招呼講到「喂，Regina，我係Michael」，就突然斷線，第二次就直接飛線到秘書，佢形容係食咗兩次檸檬呀。

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田北辰再喺社交網站發文詳述，以「路難行，繼續行。相信皇天不負有心人」為題，話聯同團隊唔單只用盡洪荒之力爭取最多嘅市民提名，去信民政處尋求「三會」成員聯絡，仲馬不停蹄左撲右撲搵提名，結果都係食檸檬。對於之前突然聽到葉劉傳嚟好消息，大家都知兩人「以前有啲歷史」，團隊成員覺得唔太樂觀，但覺得葉太「金口一開」應該唔兒戲，點知結果都係唔肯畀提名票，證明團隊成員嘅睇法係啱嘅，而佢就太天真，人係好難做到不計前嫌。

田北辰話呢幾日仲嘗試親自叩門搵「三會」成員以表誠意，可惜大部分人都撲空。但估唔到皇天不負有心人，呢兩日終於有委員畀佢哋感動到，睇完政綱知佢哋係「實力派」，更加有助提高整體投票率，而願意畀提名票。而只要提名期一日未結束，實政圓桌都會繼續行，就係佢哋從政理念。

已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)

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