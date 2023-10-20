區議會選舉2023｜新民黨派29人出選　葉劉稱如非建制派索提名會以開放態度研究

區議會選舉今年12月10日舉行，新民黨派出29人出選，分別有17人參加直選及12人參與地區委員會界別選舉。新民黨主席葉劉淑儀指今次出選的團隊比較年輕、學歷較高，同時是真正愛國愛港的參選人，會全心全意服務市民。參選人平均年齡37歲，最年輕是24歲，30歲以下的佔14%；86%人大學畢業，38%擁有碩士或以上學歷；有一名少數族裔人士，是參選油尖旺南選區的白俊達，他是在香港土生土長的印度裔人士，他原本是民主思路成員，幾個月前加入新民黨。有「亞視暖男」之稱的前亞視高層黃守東亦是最近入黨，將出選灣仔區直選。

新民黨在2019年區議會選舉「全軍覆沒」，葉劉淑儀指今次希望所有出選人士皆能取勝，指不擔心成為「炮灰」。她指沒有與其他建制政團協調過「分票」、「配票」策略，亦沒有目標要「打贏」哪個政黨，形容大家都是朋友，而每個參選人均會全力以赴作公平競爭。