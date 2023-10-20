區議會選舉2023｜新民黨派29人出選　葉劉稱如非建制派索提名會以開放態度研究

區議會選舉今年12月10日舉行，新民黨派出29人出選，分別有17人參加直選及12人參與地區委員會界別選舉。新民黨主席葉劉淑儀指今次出選的團隊比較年輕、學歷較高，同時是真正愛國愛港的參選人，會全心全意服務市民。參選人平均年齡37歲，最年輕是24歲，30歲以下的佔14%；86%人大學畢業，38%擁有碩士或以上學歷；有一名少數族裔人士，是參選油尖旺南選區的白俊達，他是在香港土生土長的印度裔人士，他原本是民主思路成員，幾個月前加入新民黨。有「亞視暖男」之稱的前亞視高層黃守東亦是最近入黨，將出選灣仔區直選。
新民黨在2019年區議會選舉「全軍覆沒」，葉劉淑儀指今次希望所有出選人士皆能取勝，指不擔心成為「炮灰」。她指沒有與其他建制政團協調過「分票」、「配票」策略，亦沒有目標要「打贏」哪個政黨，形容大家都是朋友，而每個參選人均會全力以赴作公平競爭。
葉劉指以開放態度研究給予提名票
葉劉表示派出的參選人都有把握取得「三會」提名票，會在今日開始陸續報名參選。對於當年有份創立新民黨、其後退黨另籌組實政圓桌的田北辰，近日表示有意派5人出選，只有1人取得提名票，批評機制有問題，葉劉回應指田北辰沒有接觸新民黨取提名票，她對有其他政黨表示無法取得提名票感到奇怪，因為應該知道「三會」成員屬於甚麼政黨，可以接觸到他們。如有任何政團接觸新民黨索提名票，葉劉指黨內會慎重並以開放態度研究政團和參選人過往軌跡和理念、是否愛國愛港、擁護基本法及憲法、過去對香港的貢獻等。
對於今次選舉投票率，葉劉指當然希望愈高愈好，她提及今次是新選舉制度下首場區議會選舉，認為可參考1982年首屆區選的投票率是約30%，呼籲市民積極投票，選出最能服務社區、反映特色的候選人。
新民黨參與地方選區選舉參選名單
東區康灣：林梓鴻
東區太北：雷有得
東區柴灣：周卓然
灣仔：黃守東
中區：郭杰駿
西區：吳家超
南區東南：江卓姿
南區西北：崔添偉
屯門北：蘇嘉雯
沙田東：姚嘉俊
沙田南：林宇星
沙田北：羅伊琳
大埔北：劉文杰
北區紅花嶺：孔永業
將軍澳北：陳志豪
西貢及坑口：甘佳璋
油尖旺南：白俊達
新民黨參與地區委員會界別選舉參選名單
東區： 劉聖雪
南區： 黃雨程
屯門區： 甘文鋒、鄺珉樀
沙田區： 張柏源、夏劍琨、梁昊佳、梁家瑋
大埔區： 陳建君
西貢區： 陳健浚、譚竹君
離島區： 曾昭浴
其餘已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)