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2023-11-26 17:29:49

區議會選舉2023｜曾國衞：直選議席減少不影響投票意欲 設專隊應對抹黑

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曾國衞稱直選議席減少不影響投票意欲。(資料圖片)

曾國衞稱直選議席減少不影響投票意欲。(資料圖片)

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。政制及內地事務局長曾國衞今日(26日)表示，為防有人在選舉期間趁機抹黑及攻擊，會在選舉當天設一支專隊，全天候進行監察。他又指，不會估算是次區選的投票率，亦沒有設「硬指標」，稱感受到市民對選舉的支持，對投票率感到樂觀。

居內地港人投票登記數字不反映整體投票意欲

曾國衞今日在電視節目《講清講楚》 中表示，不認為因直選議席減少導致市民投票意欲降低，並指上屆立法會選舉的地區議席比今次區選更少，而投票情況理想，故今次區選投票情況感到樂觀。他表示，選議席多寡與所謂的民主無直接關係，民主可以體現於諮詢、會面及協商，特區政府因時制宜，考慮如何組成區議會能夠更有利發揮地區功能，現時包括有委任議席及地區委員會間選能提供多元渠道，組成不同光譜及範疇的議員。

曾國衞說，當局已因應特別風險做了優化工作，包括安排專隊，監察有無人在選舉期間攻擊、抹黑或造謠，一旦有這些情況，當局會迅速釐清，以正視聽。選舉事務處會在上水兩間學校設立投票站，供居內地的港人投票。曾國衞表示，現時已接獲4,500個登記申請，強調措施只是方便有意投票而未能到達自己選區的選民，並非反映整體選民的投票意欲。

公務員投票是理所當然

政務司長陳國基日前提到無意強制公防員投票，曾國衞表示，公務員有責任支持政府工作及政策，投票是理所當然，惟強調不會強制他們投票，也沒有必要在選舉後要求各政策局提交報告。

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