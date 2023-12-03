區議會選舉2023｜李家超：公務員有責任支持落實區選

紀律部隊評議會和警察評議會今日(3日)在伊利沙伯體育館舉辦「公務員齊撐區選家庭日」。行政長官李家超致辭時表示，經歷2019年的「黑暴」，香港受到非常艱苦、困難的一個時期，本月10日區議會選舉日意義重大，「在完善選舉制度之下，現時最後的一公里工程，就是完善的地區治理。」

他續指，公務員作為政府的骨幹分子，有支持政府落實政策的責任。今次區議會的完善制度，就是政府推出的重要政策，所以公務員是有責任去支持和落實。他又表示，包括司局長、部門首長，甚至是各階層的公務員同事，都很自發地做了很多宣傳工作，包括義務外出派宣傳單張，充分表現出公務員的團隊精神。

