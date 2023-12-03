熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 Cybertruck 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-03 21:07:55

區議會選舉2023｜李家超：公務員有責任支持落實區選

分享：
「公務員齊撐區選家庭日」在伊館舉行。

「公務員齊撐區選家庭日」在伊館舉行。

紀律部隊評議會和警察評議會今日(3日)在伊利沙伯體育館舉辦「公務員齊撐區選家庭日」。行政長官李家超致辭時表示，經歷2019年的「黑暴」，香港受到非常艱苦、困難的一個時期，本月10日區議會選舉日意義重大，「在完善選舉制度之下，現時最後的一公里工程，就是完善的地區治理。」

他續指，公務員作為政府的骨幹分子，有支持政府落實政策的責任。今次區議會的完善制度，就是政府推出的重要政策，所以公務員是有責任去支持和落實。他又表示，包括司局長、部門首長，甚至是各階層的公務員同事，都很自發地做了很多宣傳工作，包括義務外出派宣傳單張，充分表現出公務員的團隊精神。
 

李家超表示公務員有責任支持區選。 警察評議會(職方)代表林志偉(左一)認為李家超並非在向公務員施壓。 新一屆區議會選舉將於本月10日舉行。 現在設有攤位遊戲。 現在設有攤位遊戲。 現在設有攤位遊戲。 現在設有攤位遊戲。 現在設有攤位遊戲。 海關搜查犬亦有「出動」。

林志偉：不認為特首在施壓

是次活動只限公防員及家人參加，有多支紀律部隊參與，除了有海關搜查犬及紀律部隊樂隊表演，亦設有攤位遊戲。警察評議會(職方)代表林志偉表示，不認為李家超的講法是壓力，如果有公務員認為是壓力，就要調整思維，或思考是否適合擔任公務員工作。林志偉又表示，區議會選舉投票日，警察由早上工作至夜晚，部分特務警察須在票站工作，已經鼓勵警員在開工前投票，或在下班後完成投票才回家，如果警員預示在上班前後都未必能投票，就一定要向當區指揮官反映，要求安排前往投票，相信不會影響工作。
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受