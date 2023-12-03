區議會選舉2023｜李家超：公務員有責任支持落實區選

紀律部隊評議會和警察評議會今日(3日)在伊利沙伯體育館舉辦「公務員齊撐區選家庭日」。行政長官李家超致辭時表示，經歷2019年的「黑暴」，香港受到非常艱苦、困難的一個時期，本月10日區議會選舉日意義重大，「在完善選舉制度之下，現時最後的一公里工程，就是完善的地區治理。」
他續指，公務員作為政府的骨幹分子，有支持政府落實政策的責任。今次區議會的完善制度，就是政府推出的重要政策，所以公務員是有責任去支持和落實。他又表示，包括司局長、部門首長，甚至是各階層的公務員同事，都很自發地做了很多宣傳工作，包括義務外出派宣傳單張，充分表現出公務員的團隊精神。
林志偉：不認為特首在施壓
是次活動只限公防員及家人參加，有多支紀律部隊參與，除了有海關搜查犬及紀律部隊樂隊表演，亦設有攤位遊戲。警察評議會(職方)代表林志偉表示，不認為李家超的講法是壓力，如果有公務員認為是壓力，就要調整思維，或思考是否適合擔任公務員工作。林志偉又表示，區議會選舉投票日，警察由早上工作至夜晚，部分特務警察須在票站工作，已經鼓勵警員在開工前投票，或在下班後完成投票才回家，如果警員預示在上班前後都未必能投票，就一定要向當區指揮官反映，要求安排前往投票，相信不會影響工作。