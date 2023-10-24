區議會選舉2023｜民建聯年輕參選人見傳媒　梁熙標榜是「小鮮肉」｜Ray Online

民建聯今年派出122人參加區議會選舉，其中44人參加地方選區直選，當中有唔少係首次參選同埋年輕一代。三位「前輩」、立法會議員梁熙、李世榮同埋顏汶羽就帶領17個年輕參選人見傳媒，仲分為齊心組、幹勁組同承擔組三組。

年輕參選人分成三組

齊心組方面，出戰沙田南選區嘅祝慶台話自己個名比較特別，街坊往往會叫佢「民建聯祝英台」，佢就話大家睇電視睇得多，仲講笑話求助可以搵「民建聯祝英台」，投票就記得投「民建聯祝慶台」。另一位觀塘區參選人陳嘉文就係雙職媽媽，佢話深感平衡家庭同工作有困難，期望政府完善支援婦女措施。

幹勁組又有咩噱頭呢，原來呢組參選人都比較後生，其中出選港島西區嘅劉天正最後生，只係得27歲。負責帶領呢組嘅立法會議員梁熙就話，好多街坊叫呢班參選人做小鮮肉，但唔好着重個「鮮」字，應該睇個「肉」字，即係肌肉。佢話呢班參選人除咗年紀輕輕就有參選經驗，仲好有體力服務社區。