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2023-10-24 16:53:48

區議會選舉2023｜民建聯年輕參選人見傳媒　梁熙標榜是「小鮮肉」｜Ray Online

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民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝)

民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝)

民建聯今年派出122人參加區議會選舉，其中44人參加地方選區直選，當中有唔少係首次參選同埋年輕一代。三位「前輩」、立法會議員梁熙、李世榮同埋顏汶羽就帶領17個年輕參選人見傳媒，仲分為齊心組、幹勁組同承擔組三組。

年輕參選人分成三組

齊心組方面，出戰沙田南選區嘅祝慶台話自己個名比較特別，街坊往往會叫佢「民建聯祝英台」，佢就話大家睇電視睇得多，仲講笑話求助可以搵「民建聯祝英台」，投票就記得投「民建聯祝慶台」。另一位觀塘區參選人陳嘉文就係雙職媽媽，佢話深感平衡家庭同工作有困難，期望政府完善支援婦女措施。

幹勁組又有咩噱頭呢，原來呢組參選人都比較後生，其中出選港島西區嘅劉天正最後生，只係得27歲。負責帶領呢組嘅立法會議員梁熙就話，好多街坊叫呢班參選人做小鮮肉，但唔好着重個「鮮」字，應該睇個「肉」字，即係肌肉。佢話呢班參選人除咗年紀輕輕就有參選經驗，仲好有體力服務社區。

民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝) 民建聯今日安排17名年輕參選人見傳媒。(陳芷晴攝)
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欄杆寓意服務地區道路從來唔平坦

至於最後嘅承擔組就係一班有議會經驗嘅參選人，其中出選將軍澳北嘅温啟明話雖然屬於年輕一群，但相信佢係當中服務年期最長嘅，事關佢15歲開始跟爸爸、時任區議員温悅昌落區，不知不覺已經服務超過20年啦。

現場仲放有由紙筒製成嘅「欄杆」，原來寓意服務地區嘅道路從來都冇平坦過，但一班參選人就齊齊跨過障礙。而係「跨欄」期間，有欄杆跌低咗，大家就話唔緊要，途中摧毀障礙都得嘅！

其餘已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)

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