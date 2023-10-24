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2023-10-24 17:53:12

區議會選舉2023｜田北辰致電葉劉索提名　打招呼自介後突斷線｜Ray Online

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Ray Online｜田北辰致電葉劉索提名　打招呼自介後突斷線

Ray Online｜田北辰致電葉劉索提名　打招呼自介後突斷線

實政圓桌召集人田北辰，早前公開表明有意派出5人出戰區議會選舉，但點知得1人攞齊「三會」提名票。新民黨主席葉劉淑儀早前喺記者會回應有關提問，提到田北辰曾經係新民黨副主席，如果有意攞提名票都可以聯絡佢。田北辰當然把握機會即刻親自打畀昔日黨友啦，之不過佢向傳媒透露，兩次都未能夠成功聯絡到葉劉喎。

田北辰提到第一次葉劉有聽電話，當佢打招呼講到「喂，Regina，我係Michael」，就唔知點解突然斷線。第二次就直接飛線到秘書，秘書回覆話葉劉開緊會，遲啲回覆。田北辰對呢番解釋就覺得好奇怪啦，反問既然開會又點解聽到電話呢。

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Ray Online｜田北辰致電葉劉索提名　打招呼自介後突斷線

Ray Online｜田北辰致電葉劉索提名　打招呼自介後突斷線

隔咗兩日，田北辰仍然未收到葉劉親自回覆，但就收到對方秘書通知可以搵新民黨副主席黎棟國。之後黎棟國請田北辰提交參選人政綱等資料，再由黨內決定，田北辰形容當下「打咗個突」，因為葉劉都已經話可以搵佢幫手，認為應該一早諗清楚先講，如果新民黨決定唔畀提名票，都可以坦白講已經盡力。

葉劉今日幫黨內參選人站台嗰陣，就回應話已經收到田北辰提供嘅參選人資料，會召開黨團研究，要數吓喺屯門「三會」入面可以幫到佢幾多咁話喎。

已報名參選區議會選舉的名單：區議會2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選 (持續)

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