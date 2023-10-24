區議會選舉2023｜田北辰致電葉劉索提名　打招呼自介後突斷線｜Ray Online

實政圓桌召集人田北辰，早前公開表明有意派出5人出戰區議會選舉，但點知得1人攞齊「三會」提名票。新民黨主席葉劉淑儀早前喺記者會回應有關提問，提到田北辰曾經係新民黨副主席，如果有意攞提名票都可以聯絡佢。田北辰當然把握機會即刻親自打畀昔日黨友啦，之不過佢向傳媒透露，兩次都未能夠成功聯絡到葉劉喎。

田北辰提到第一次葉劉有聽電話，當佢打招呼講到「喂，Regina，我係Michael」，就唔知點解突然斷線。第二次就直接飛線到秘書，秘書回覆話葉劉開緊會，遲啲回覆。田北辰對呢番解釋就覺得好奇怪啦，反問既然開會又點解聽到電話呢。