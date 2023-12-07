區議會選舉2023｜稱「區選繽紛日」非為投票率　陳國基：若市民不明白投票重要性「搞多幾場」都無用

完善地區治理的區議會選舉周日(7日)舉行，政府在前一日舉行「區選繽紛日」，希望市民在區選中投票。政務司司長陳國基接受港台專訪時表示，搞「區選繽紛日」是為提高選舉氣氛，並非為了投票率，強調無為「繽紛日」設下績效指標(KPI)。他又說，若參選人口講道歉，但言行照錯，不接納為改過自新，成為愛國者。

陳國基說，舉辦「區選繽紛日」為的是提高選舉氣氛，提醒市民投票，不是為了投票率而舉辦活動，坦言若市民不明白投票的重要性或有所誤解，就算「搞多幾場」繽紛日亦無用。他強調，政府令市民明白投票的重要性才是關鍵，並無亦不可能評估「繽紛日」可提高多少投票率，因此沒有為此設下績效指標。