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2023-12-07 10:15:01

區議會選舉2023｜稱「區選繽紛日」非為投票率　陳國基：若市民不明白投票重要性「搞多幾場」都無用

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陳國基指，「區選繽紛日」非為投票率，政府對此無設績效指標。(資料圖片)

陳國基指，「區選繽紛日」非為投票率，政府對此無設績效指標。(資料圖片)

完善地區治理的區議會選舉周日(7日)舉行，政府在前一日舉行「區選繽紛日」，希望市民在區選中投票。政務司司長陳國基接受港台專訪時表示，搞「區選繽紛日」是為提高選舉氣氛，並非為了投票率，強調無為「繽紛日」設下績效指標(KPI)。他又說，若參選人口講道歉，但言行照錯，不接納為改過自新，成為愛國者。

陳國基說，舉辦「區選繽紛日」為的是提高選舉氣氛，提醒市民投票，不是為了投票率而舉辦活動，坦言若市民不明白投票的重要性或有所誤解，就算「搞多幾場」繽紛日亦無用。他強調，政府令市民明白投票的重要性才是關鍵，並無亦不可能評估「繽紛日」可提高多少投票率，因此沒有為此設下績效指標。

完善地區治理的區議會選舉周日(7日)舉行。(資料圖片)

完善地區治理的區議會選舉周日(7日)舉行。(資料圖片)

重申投票率不設「硬指標」   不擔心市民北上不投票

陳國基重申，政府希望投票率愈高愈好，但並無設「硬指標」，指有人或認為今次區選的候選人「個個都一樣」是錯誤觀念，因為每名候選人的政綱重點都有不同。他說不擔心市民參與「繽紛日」活動後北上消費而不投票，因為若市民了解投票的重要性，會投票後才去玩樂，他認為當日早上8時半起已可以投票，已有足夠時候時間讓市民投票，又說與上屆2019年區選相比，今次氣氛「正確」重申政府不會「兜底」委任區選中的落敗者，至於區議會的委任議員會適時作出公布。

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另外，對於有民主派因未能取得足夠「三會」提名而無法入閘，身兼區議會資格審查委員會主席的陳國基在訪問中提到，今次選舉是「選人」而非政黨，政府會檢視參選人的背景和以往言行，若曾做過反中亂港的事，就算現在改過自新亦需時觀察，強調沒有硬性規定，若參選人口講道歉，但言行照樣犯錯，都不會接納該人已改過自新，成為愛國者。

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