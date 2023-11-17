區議會選舉2023｜經民聯陶皜訊19年參選曾主張「五大訴求」　指迷途知返

區議會選舉12月10日舉行，天水圍北經民聯候選人陶皜訊被揭發，2019年以獨立素人身份參選區議會選舉時，曾主張「五大訴求」。他在社交網站以「迷途知返，吾日三省吾身」發文，指2019年出選時，已認為愛國才可以愛家，而且反對訴諸暴力方式爭取改變的人。

而在加入經民聯這2年，陶皜訊表示開心看到有很多志同道合、有專業背景、有事業基礎、有能力的兄弟姊妹為香港做事。他提及過去2年的工作是不談政治，以民生為主，讓行動說話，盡自己所有力量修復社會撕裂，為市民排憂解難。他又提到2年後的今天得到街坊朋友肯定，是他覺得最光榮及最開心的事。