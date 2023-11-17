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2023-11-17 18:40:15

區議會選舉2023｜經民聯陶皜訊19年參選曾主張「五大訴求」　指迷途知返

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區議會選舉2023｜經民聯陶皜訊19年參選曾主張「五大訴求」　指迷途知返

區議會選舉2023｜經民聯陶皜訊19年參選曾主張「五大訴求」　指迷途知返

區議會選舉1210日舉行，天水圍北經民聯候選人陶皜訊被揭發，2019年以獨立素人身份參選區議會選舉時，曾主張「五大訴求」。他在社交網站以「迷途知返，吾日三省吾身」發文，指2019年出選時，已認為愛國才可以愛家，而且反對訴諸暴力方式爭取改變的人。

而在加入經民聯這2年，陶皜訊表示開心看到有很多志同道合、有專業背景、有事業基礎、有能力的兄弟姊妹為香港做事。他提及過去2年的工作是不談政治，以民生為主，讓行動說話，盡自己所有力量修復社會撕裂，為市民排憂解難。他又提到2年後的今天得到街坊朋友肯定，是他覺得最光榮及最開心的事。

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曾擔心不能通過資格審查

陶皜訊坦言曾擔心不能通過資格審查，現時成功通過足以證明迷途知返，以行動代替說話的價值。他認為自己亦履行職責，承認過去錯誤及失敗，並勇於面對未來與挑戰，提到無論今次選舉結果如何，「搏盡就係無悔」，表達訴求是因為希望有改變的空間。他又提到年青人走得前並不是原罪犯，真正的原罪犯是想顛覆國家政權，反中亂港的人。

他指2019年區議會選舉以177票低票落敗，反映當時觀點不被大氣候認同之外，亦在過程清晰看到選舉黑暗。他不會再相信「他們」所追求的所謂民主、自由及公義，是對香港發展有利。他更加指高興看到只高舉旗幟，甚麼也不做，只「搞亂」香港的人被送離區議會。

區議會選舉2023｜經民聯陶皜訊19年參選曾主張「五大訴求」　指迷途知返

區議會選舉2023｜經民聯陶皜訊19年參選曾主張「五大訴求」　指迷途知返

他提到2019年選舉過後已有移民計劃，而2020年作為人父後，每日都在思考能否不離開香港。他指經歷整個由亂及治的過程，無辦法再吞聲忍氣，繼續任由失衡嘅光譜去主宰下一代。

已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

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