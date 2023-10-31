區議會選舉2023｜非建制派無足夠三會提名　民主黨朱子洛：對得住自己　民協郭偉誠：政府應向公眾交代

區議會選舉提名期本周一(30日)結束，參選人在新選舉制度下需取得「三會」，即分區、防火和滅罪委員會提名才能「入閘」，非建制派無法取得足夠「三會」提名票，將在今次區議會選舉中首次「缺席」。民主派兩大「老牌」政黨——民主黨和民協，原本有意派人出選，但最終無功而回。其中，無在宣誓風波中辭職的民主黨現任油尖旺區議會副主席朱子洛，今次亦無緣「入閘」，他接受《am730》專訪時形容「對得住」自己。另一方面，在新時勢新選制下，民協派出2人出選，其中首次參選的總幹事郭偉誠直言，民主派無人取得足夠提名票「入閘」，政府應向公眾交代。 記者：陳芷晴

郭偉誠指和民協的初心不變 郭偉誠原有意出戰深水埗東選區，雖然是首次參選，但對選舉並不陌生，他在2019年區議會選舉中協助民協譚國僑助選。郭偉誠指並不是因為選舉制度「翻天覆地」，黨內無人願意出選才派他出戰，反而是他一直有此從政目標。他表示即使選制「還原基本步」，但他和民協的初心無變，仍然希望堅持在地區深耕細作。 基層出身的郭偉誠形容自己是不折不扣的「公屋仔」，立志成為社工及地區工作者，渴望為基層發聲及貢獻社會，正正和民協為基層奮鬥的精神不謀而合，同時很多民協成員同是社工，所以他大學一畢業便加入民協，服務至今。他指自民協宣布參選以來，支持者正反聲音都有，正面的當然是支持民協繼續發聲，而反對聲音主要來自網上，直言「參選等於跪低」，不解為何仍然堅持參選。郭偉誠形容，在這個困難時候參選，心理壓力更大。

今次再 打擊民主派士氣 今次參選還有另一個更重大的心理壓力，選戰「開打」以來，一直有源源不絕的傳聞指民主派無法分得任何提名票，郭偉誠指有關言論的確影響非建制派士氣，不過途中分析過受到傳聞而「停擺」並不合理，亦對不起支持者，所以一直竭力爭取提名票。他透過民協前輩聯絡「三會」人士，惟有關人士既無承諾給予提名票，亦沒有拒絕。選制亦要求參選人取得50個地區選民提名，對民協而言並無難度，但郭偉誠一直「落區」，希望讓市民得悉這場始終是地區直選，面對的是市民。 民協最終無法「入閘」，預料將失去所有區議會議席，郭偉誠指民協的角色不會有太大改變。他解釋民協歷史悠久，地區根基紮實，往績放在眼前。而在社區擁有不同政治光譜，不是鐵板一塊，但今次民主派無法進入選舉，應向公眾交代的並非民協，而是政府。他相信事件會再次打擊民主派士氣，支持者和政府的距離會更遠，同時亦影響區議會選舉的投票率及認受性。