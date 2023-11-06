區議會選舉2023｜11名三會委員重複提名直選參選人　選舉處：所有參選人有足夠有效提名

區議會選舉將於12月10日舉行，今次有399名候選人。新選舉制度下，參選人須獲地區「三會」提名，而每名「三會」委員在一個直選選區只可提名1人。不過《明報》翻查參選人的提名人名單，發現11名「三會」委員在同一直選選區提名2人，即重複提名，涉及18名參選人。

大埔區議會前主席鄭俊平在大埔南選區同時提名民建聯黃碧嬌及張育文，他回應《明報》查詢時稱不清楚同一選區只能提名1人，他稱均支持二人參選，因為黃碧嬌屬民建聯，張育文屬鄉事會，形容自己有多重身分，不能得罪人。