區議會選舉2023｜11名三會委員重複提名直選參選人　選舉處：所有參選人有足夠有效提名

區議會選舉將於12月10日舉行，今次有399名候選人。新選舉制度下，參選人須獲地區「三會」提名，而每名「三會」委員在一個直選選區只可提名1人。不過《明報》翻查參選人的提名人名單，發現11名「三會」委員在同一直選選區提名2人，即重複提名，涉及18名參選人。
大埔區議會前主席鄭俊平在大埔南選區同時提名民建聯黃碧嬌及張育文，他回應《明報》查詢時稱不清楚同一選區只能提名1人，他稱均支持二人參選，因為黃碧嬌屬民建聯，張育文屬鄉事會，形容自己有多重身分，不能得罪人。
參選人指無向提名人確認有否提名他人
參選九龍城南的香港新方向馬志恆，獲得2個重複提名，他透過助理回覆《明報》時表示爭取提名時間趕急，未有向提名人確認有否提名他人。他稱收到選舉事務處通知部分「三會」提名無效，惟已確認獲足夠有效提名。
選舉事務處回覆查詢稱，會按接獲提名表格時序處理提名，包括重複提名，又表示可供查閱的提名表格正本只顯示參選人遞交的提名，並非選舉主任最終接納的有效提名。處方又稱399名參選人均獲足夠有效提名，未有回應共有多少個重複提名遭裁定無效。
已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別共399人參選 11.8抽籤決定候選人次序 (附名單)