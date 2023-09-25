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2023-09-25 18:26:24

十一國慶｜潮屬各界舉辦酒會　陳國基讚揚數十年來為繁榮穩定作出貢獻

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十一國慶｜潮屬各界舉辦酒會　陳國基讚揚數十年來為繁榮穩定作出貢獻

十一國慶｜潮屬各界舉辦酒會　陳國基讚揚數十年來為繁榮穩定作出貢獻

香港潮屬各界舉辦國慶酒會，政務司司長陳國基致辭時表示，潮屬各界數十年來為國家及香港的繁榮穩定做出應有的貢獻。他指潮屬總會團結各階層鄉親，不忘初心，堅決支持特區政府依法施政，積極參與香港社會政治事務，維護香港繁榮穩定，確保一國兩制持續發展，並為祖國的和平統一大業發揮作用。

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潮屬社團總主席陳振彬致辭時表示，過去74年，祖國經濟實力、國防科技、體育文化及人民生活水平都發生了翻天覆地的變化，在國際社會的地位舉足輕重，日益走近世界舞臺中央，成爲國際社會公認的世界和平建設者、全球發展貢獻者、國際秩序維護者。他舉例國家航天事業疾步向前，嫦娥七號登陸月球南端，顯示中國的最強太空能力；雅萬高鐵在東南亞各國廣獲好評，突顯推動東南亞經濟發展的重要作用；中國智慧城市的建設越來越普遍，並藉粵港澳大灣區經濟增長對香港產生巨大吸引力。他指要配合國家的偉大戰略決策，創造優異成績，迎接國家成立74周年。

陳振彬：100多萬鄉親同開新篇

他續稱，潮屬各界100多萬鄉親團結前行，同開新篇，潮屬總會肩負歷史重任，帶領46個屬會及16萬會員，不忘初心，積極傳承祖國5千年優秀文化尤其是潮汕文化，讓年青一代從潮汕文化開始，了解祖國的悠久歷史和燦爛的中華文化，為更緊密連結全球，維護香港繁榮穩定，確保一國兩制持續發展作出貢獻。

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