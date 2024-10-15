十一黃金周｜八達通續成旅客首選電子支付工具　交易額達1億元

在十一黃金周假期，八達通公司今日宣布在本月1日至7日期間，旅客版手機八達通的使用量和零售消費金額均創出新高，八達通繼續成為訪港旅客首選的電子支付工具。
在國慶黃金周假期中，八達通記錄了1億港元的交易額。自今年年初以來，已有超過1千萬訪港旅客使用實體或手機八達通。旅客版手機八達通的活躍用戶數量在此期間是去年同期的3倍，整體消費更是上年同期的4倍。按年計算，人均零售消費額上升近30%，八達通公司相信顯示旅客在使用手機八達通的同時，享受到更便捷的消費體驗。除了搭乘公共交通，旅客還廣泛使用手機八達通於食肆、超市及便利店消費。此外，內地訪港旅客的消費模式正在演變，除了光顧傳統大型連鎖食肆外，還有光顧許多具有特色的地區餐飲小店，這些小店的交易金額佔食肆總交易額近 40%。
港人的旅行模式
在國慶期間，除了內地訪客激增，長假期亦引發了香港人出境和北上的熱潮，進一步推動了八達通銀聯QR代碼的使用量增長50%。今年較早時推出的八達通 全國通卡，目前已出售超過60,000張，累計使用金額達到4,000萬港元。
首屆「828樂悠節」帶動消費
八達通於8月28日推出了首屆「8.28樂悠節」。在促銷期間，即從8月28日至 9月10日，近200萬名樂悠咭持有人使用樂悠咭出行和消費，總消費金額超過8億港元，最高單卡消費達到20,000港元。樂悠卡持有人在參與商戶的零售消費和交易宗數均增加了50%，快餐店、零食店和家居用品店的優惠特別受到歡迎。八達通公司希望將「828樂悠節」打造成為一年一度的慶祝活動，為香港帶來歡樂和注入活力，刺激零售經濟。