十一黃金周｜八達通續成旅客首選電子支付工具　交易額達1億元

在十一黃金周假期，八達通公司今日宣布在本月1日至7日期間，旅客版手機八達通的使用量和零售消費金額均創出新高，八達通繼續成為訪港旅客首選的電子支付工具。

在國慶黃金周假期中，八達通記錄了1億港元的交易額。自今年年初以來，已有超過1千萬訪港旅客使用實體或手機八達通。旅客版手機八達通的活躍用戶數量在此期間是去年同期的3倍，整體消費更是上年同期的4倍。按年計算，人均零售消費額上升近30%，八達通公司相信顯示旅客在使用手機八達通的同時，享受到更便捷的消費體驗。除了搭乘公共交通，旅客還廣泛使用手機八達通於食肆、超市及便利店消費。此外，內地訪港旅客的消費模式正在演變，除了光顧傳統大型連鎖食肆外，還有光顧許多具有特色的地區餐飲小店，這些小店的交易金額佔食肆總交易額近 40%。