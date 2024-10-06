十一黃金周｜郭俊峯：首5日共98萬內地客訪港 料年底重返疫前水平

不少內地旅客趁十一黃金周期間來港遊玩。入境處長郭俊峯表示，截至昨日(5日)有98萬內地訪客入境，較去年同期上升35%，單就10月1日當日，就有22萬1千多名內地訪客入境，而上年同日就有17萬7千多人。郭俊峯表示，各入境口岸在這段期間運作暢順，當中以羅湖及落馬洲支線出入境口岸較繁忙。

郭俊峯今日(6日)出席電台節目時指，鑑於西九龍高鐵站的出入境口岸位置較細，為了加快過境時間，處方已在該口岸增設10多條「E道」，他說「E道」對於疏導人流發揮非常大作用，至今各口岸已設立756條「E道」。他指，由於入境善用科技，故旅客過關時間較以往快。他料，到今年年底，總出入境人次將重返疫情前的3億水平，而今年至目前，出入境人次最多的一日是8月25日，當日有超過121萬人次從各個不同口岸出入境。

今年首9個月拒逾2.3萬人入境

郭俊峯又提到拒絕入境的情況，他指，今年截至9月共拒絕23,500多名人士入境香港，佔整體旅客0.07%，當中85%被拒入境的原因是由於來港目的有可疑。他說入境處有責任為國家守好南大門，要維護治安，防止不受歡迎人士進入香港。

他強調，香港要有穩定的治安，才有繁榮的經濟發展。他又指，在9月3日與航空公司試行互動式預報系統，在旅客登機來港前，航空公司預先向入境處通報，處方會回覆航空公司，是否容許有關旅客來港，以便更有效阻止不受歡迎旅客來港，維護國家安全。不過，他強調香港居民不受這個系統影響，有關系統預計在明年年中全面推行。