卓永興巡視衛生黑點 否認大龍鳳 增後巷CCTV

為打擊全港逾600個衛生和街道管理黑點，政府昨啟動「政府打擊衛生黑點計劃」。政務司副司長卓永興聯同多名相關官員視察多區衛生黑點，再次強調行動並非「大龍鳳」或做騷。對於卓永興巡視期間，提到要檢控在後巷貼上「渠王廣告」者，有「渠王」其後稱已收到政府通知其街招違法，至於以「渠王廣告」塗鴉聞名的嚴照棠則稱：「呢樣嘢無得擔心。」

「政府打擊衛生黑點計劃」由「地區事項統籌工作組」統籌，工作組主席卓永興昨晨與環境及生態局長謝展寰等官員昨視察旺角的後巷，指著水渠上的「通渠王」街招稱屬違法行為，又指有人在「嚴禁倒垃圾 送官究治」的告示下倒垃圾是「十分諷刺」，猶如「太歲頭上動土」，一定要嚴懲涉事人。他們隨後到土瓜灣三無大廈附近的衛生黑點視察，同樣發現大批垃圾和棄置電單車；又到深水埗巡視棄置和破爛招牌。

卓永興指，政府雖在維持香港清潔上責無旁貸，但如果政府不斷清、市民不斷扔，只會在「你清我掉、你清我掉」的夢魘中不斷輪迴，美麗清潔的香港可能不會出現。他反問：「香港的垃圾，香港人自己不清理，誰會去幫你清理呢？」

他否認今次的行動是「大龍鳳」或「做show」，揚言政府的清理行動將陸續有來。他指，目前有逾300個閉路電視監察後巷情況，形容措施非常有效，日後必定按需要增加閉路電視數目。他又指1,500元亂拋垃圾的罰款已維持20年，有建議要提高至1萬元，但稱考慮修例時會研究合理性，但罰則一定要有阻嚇力。

