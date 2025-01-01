卓永興體驗洗街盤清洗街道 囑咐員工用心清潔街道迎新年 (有片)

街道潔淨光鮮的背後，有賴清潔工勞苦工作。政務司副司長卓永興今日(1日)在社交平台發文指，自己在聖誕假期過後「一如以往」在未有知會部門地區同事下，先後走訪港九新界多處地方進行視察，包括尖沙咀彌敦道、佐敦廟街、旺角花園街、黃大仙盈鳳里及龍翔道和沙田拗道一帶，還有大埔墟四里（即廣福里、大榮里、大光里、大明里），以及灣仔莊士敦道及附近的大王東街、汕頭街、廈門街、石水渠街、交加里，再走至灣仔道及巴路士街。他表示，這些地方在當局推行「政府打擊衞生黑點計劃」的兩年多後，經改善的環境衞生，都能得以保持，且街道的清潔更勝從前。

試用洗街盤

卓永興又提到，日前特地到灣仔港灣道，在不妨礙路過行人的情況下，觀看食環署操作高速清洗盤（簡稱洗街盤）進行清潔街道的工作；「開動洗街盤後不消一會，灰黑的地磚，便回復原來的紅色黃色，連路邊的石壆都現出原來的石色，清洗效果可謂立竿見影」。他引述食環署署長吳文傑指，相關做法去垢效果顯著，現時已在各區採用，並按街道的行人流量和潔淨程度等因素，制定使用洗街盤進行深層清潔的優次和密度。

卓永興看完工作示範後亦有親身使用洗街盤清潔部分路面，體驗一下操作的情況，並指洗街盤操作方便，且不易濺到途人。