協恩4女生體驗港鐵工作 涵前線後勤助探索路向

不少學生都會透過實習增廣見聞，港鐵除恆常暑期實習計劃外，早前率先與協恩中學合作，安排4名中四學生參與為期4日的工作體驗，涵蓋前線客運服務，至後勤的人力資源部門等。有同學認為體驗有助探索日後工作方向，亦有較害羞的同學因而加強自信。
協恩中學4名中四學生，上周一連4日在港鐵安排下，每日到不同部門進行工作體驗，包括客運服務、項目及工程拓展、人力資源，以及企業事務及品牌部。
形容自己較健談的同學劉芷穎表示，起初以為工作體驗只是留在後勤崗位，對於有機會在前線工作感到欣喜，坦言最初難免感到緊張，但在訓練及「實戰」後，認為有助提升自信、加強喜歡對人工作的信念。
自認較少說話的同學梁恩喬同樣分到西九龍站工作，在工作過程發現自己原來可以對答自如，增強自信。
除前線待客工作，計劃還包括隨工程部到月台安裝閘門。同學劉彥彤更指，平日搭港鐵出行只看到表面營運，親身體驗後才了解到大企業的成功，有賴各部門合作。
港鐵首與學校合辦職場體驗
負責協調計劃的協恩中學助理校長何冠霖表示，學校每年會安排不同年級學生參與各自適合的學習活動，今次希望中四學生透過企業實習，規劃未來升學及職業路向。今次亦是港鐵首次與學校合辦職場體驗，在挑選具代表性部門供實習的同時，港鐵亦可了解年輕人的期望、為培育青年出一分力。