協恩4女生體驗港鐵工作 涵前線後勤助探索路向

不少學生都會透過實習增廣見聞，港鐵除恆常暑期實習計劃外，早前率先與協恩中學合作，安排4名中四學生參與為期4日的工作體驗，涵蓋前線客運服務，至後勤的人力資源部門等。有同學認為體驗有助探索日後工作方向，亦有較害羞的同學因而加強自信。

協恩中學4名中四學生，上周一連4日在港鐵安排下，每日到不同部門進行工作體驗，包括客運服務、項目及工程拓展、人力資源，以及企業事務及品牌部。

形容自己較健談的同學劉芷穎表示，起初以為工作體驗只是留在後勤崗位，對於有機會在前線工作感到欣喜，坦言最初難免感到緊張，但在訓練及「實戰」後，認為有助提升自信、加強喜歡對人工作的信念。