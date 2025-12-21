南港島線西段初步設8站　邀港鐵規劃設計料2034年通車

南港島線(西段)建議提出超過10年，政府公布全長約7.5公里的最新走線，擬建8個車站包括香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院，兩端分別連接現有的黃竹坑及香港大學站。政府已獲行政長官及行政會議批准，邀請港鐵就項目開展詳細規劃及設計，預計2027年動工、2034年或之前竣工及通車。

車廠擬域多利道旁山坡建 政府於《鐵路發展策略2014》首次提出興建南港島線(西段)的建議方案，及至2020年《施政報告》提到港鐵同年會就項目向政府提交建議書。運輸及物流局隨後發現重鐵爬升能力有限，在高低地伏的地勢下使運輸及成本效益不理想，最終決定棄用重鐵，改以智慧綠色集體運輸系統取代。

最新的南港島線(西段)走線與早前方案相若，8個車站分別為黃竹坑、香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港、瑪麗醫院及香港大學，另會在數碼港站附近的域多利道旁、職業訓練局薄扶林大樓對落山坡興建車廠。(資料圖片)山坡設立車廠。除瑪麗醫院站至香港大學站的一段需採用隧道形式外，項目主要採用專屬高架橋設計。當局指，南港島線(西段)將與南港島綫(東段)及港島綫形成一個環狀網絡，提升鐵路網絡抗禦能力，預期能服務走線沿途約13萬居住人口及約5萬工作人口。

黃竹坑站將擴建以共用設施 據當局發布的南港島線(西段)初步走線，鐵路在黃竹坑站後會與南港島綫(東段)平行至近城巴黃竹坑車廠，然後沿香港仔海傍道及石排灣道西行，其間在香港仔巴士總站和香港仔漁業及海事分署附近分別設香港仔站及田灣站。走線之後會在華貴邨與石排灣道之間山坡設華貴站、華康街政府化驗所食物安全檢測所設華富站，再沿域多利道前往現有「域多利道休憩處」巴士站附近建數碼港站，以及羅富國徑盡頭、心光學校旁的山坡建瑪麗醫院站。走線在瑪麗醫院站後，之後會以隧道形成前往香港大學站。

運輸及物流局局長陳美寶在網誌提到，港鐵將擴建黃竹坑站讓南港島線(西段)與南港島綫(東段)共用車站大堂、出入口及公共設施，亦計劃在香港大學站興建一條地下行人隧道，連接日後的南港島線(西段)。前南區區議員柴文瀚在社交平台指，南港島線(西段)的高架橋路段外觀設計，實屬景觀設計師挑戰，又希望休憩設施在無可避免被工程佔用下，應提供最少相等面積及用途的重置設施。