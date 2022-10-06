印傭遭前僱主夫婦虐待兩年患上PTSD 索償逾93萬押12月判

一對本地夫婦2010年起聯手虐待印傭長達2年，包括以燙斗燙面、單車鏈鞭打嘴和背脊、𠝹刀𠝹腹、鞋子抽打後腦等，又不准印傭休息，早年被裁定襲擊等相關罪名成立，被判囚3年3個月至5年半。惟事件尚未告一段落，事主數年間向夫婦追討薪金拖欠、精神損失、保險金等賠償逾93萬元，法庭已裁定夫婦需向事主支付損害賠償，但未決定批出的金額。聆訊今天在區域法院進行，聆案官鄭金蓮聽罷事主一方陳詞後將案押後至12月15日裁決。

聆訊原本於2年前舉行，但因疫情問題，事主一直未能入境作供，有關申請延至今年開庭處理。

被告旅遊綁印傭在椅上斷水糧5日

該宗襲擊案的案情指，原告與兩名被告簽訂兩年合約，由2010年7月12日起開始計算，受僱期間居於被告位於大埔的寓所，她的每月薪金為3,580元，另有740元膳食津貼。至2012年10月合約屆滿後，原告向印尼領事館求助，被送往急症室，檢查後發現她全身有45處新舊損傷，包括眼部周遭有瘀傷、手臂曾燒傷、腹部、兩邊上肢及頭皮有被刀襲擊留下的厚性疤痕，出現驚恐、不安和焦慮等。案情續指，被告另在一家外遊時將她綁在椅子上，不留下食物和食水，至5日後返家才鬆綁。

印傭患上創傷後遺症 終生不會徹底根治

庭上透露，原告事後已返回故鄉休養，事發至今逾10年，印傭身上的大部分傷痕已變淡，但就出現各種後遺症，例如仍有4處蟹足腫疤痕，天氣炎熱會感到痕癢、有抑鬱徵狀、患創傷後遺症、性情大變，容易遷怒於他人、時常怪責自己來港工作，和自我形象深深受損。根據醫生診斷，她不可能重回家傭的工作崗位，永久喪失15%工作能力，同時亦患上創傷後遺症（PTSD），「終生不會徹底根治」，應獲發3年病假。故此，原告方要求被告支付醫療費用、3年病假的薪金、永久喪失15%工作能力、疼痛、痛苦與喪失生活樂趣等逾93萬元賠償。

原告為Kartika Puspitasari、現年40歲，原告今無到庭，透過大律師余珮詩代表陳詞，指她除遭受多次身體虐待，亦被要求無間斷工作不准休息，和剝奪與家人、同鄉見面的機會，本案較Erwiana遭僱主羅允彤襲擊案歷時較長，更為嚴重。

被告為戴志偉及區玉珊。庭上透露，2名被告只出席過一次聆訊，此後便一直無現身，亦沒有法律代表。