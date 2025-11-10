印刷工6年間4度非禮養女罪成　判囚3年3個月

一名印刷工人自2016年起非禮當時9歲養女，養女擔心其行為變本加厲，終向社工揭發事件及報警。養父經審訊後被裁定4項非禮罪成，今早在區域法院被判處監禁3年3個月。

被告C.C.S. (49歲)，報稱印刷工人，被控4項猥褻侵犯另一人。控罪指，他於2016至2023年期間分別4次在葵涌單位内猥褻侵犯女童X。暫委法官陳淑文引述事主X的創傷報告指，X患上創傷後遺症及解離症狀（PTSD），需要長期接受心理治療。

擔心無人照顧而啞忍

綜合證供，X與生母、被告及同母異父妹妹同住涉案單位，在她讀小四、中一和中四與被告同床睡覺時，曾遭被告摸其胸和腰、用手指非禮私處、扯開內衣和拉下其褲子。在首次非禮事件中，當被告更說到「小心我插你」、「你大個就知道㗎啦」。X作供時曾稱，因其生母沒有工作亦不做家務且常常外出，被告是照顧一家的人。被告向她作出非禮行為時，被告曾稱「不如我走」，X擔心她與胞妹會無人照顧，因此沒有在較早時間揭發事件。