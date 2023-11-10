印度漢非禮南韓女網紅囚3個月 官斥損壞香港聲譽

南韓女網紅9月來港旅遊，凌晨在中環做直播時，遭一名印度裔男子搭訕並尾隨入港鐵中環站後摸胸非禮。涉事印度男子昨於東區法院承認非禮罪，判囚3個月。主任裁判官直斥被告行為損壞香港聲譽。

報稱任廚師的46歲被告Amit，被控2023年9月11日，在香港中環德輔道中港鐵中環站猥褻侵犯女子X。辯方求情指，被告為香港永久性居民，已婚，因無法與異地家人團聚而時常飲酒，案發時亦因醉酒而未能自制。

醉酒非犯案藉口

裁判官指案情嚴重，被告在午夜時分尾隨事主X，即使X已發出明確的拒絕訊息，被告仍未停止。涉案騷擾行為歷時不算短，且極具冒犯性。又斥責被告的行為損壞了香港的聲譽，醉酒更非犯案的藉口，又指他事後懂得逃走，可見他非完全不能自控，拒絕為被告索取社會服務令報告，判入獄3個月。