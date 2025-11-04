參選立法會出戰旅遊界 江旻憓：初心一直服務香港 已申放棄加國護照

新一屆立法會選舉提名期於本周四(6日)結束，連日有不同界別人士宣布參選，昨更有體壇名將宣布轉跑道出戰。巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、31歲的「微笑劍后」江旻憓昨午報名，並由信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜等8位支持者陪同見傳媒，宣布競逐功能組別旅遊界議席。她表示，過往代表香港出賽時，總會藉機推介香港，直到退役後踏出舒適圈，更體會到「體育精神適用於所有界別」；又稱初心一直是服務香港、回饋社會，決定參選盼「期待可以和業界呈獻出香港最好的一面，擦亮旅遊界金招牌，為港爭光」。

立法會有12個功能界別容許擁外國居留權，當中包括旅遊界。江旻憓表示，已申請放棄加拿大護照，認為以旅客視角看香港，更能發現城市的美好，故希望從旅遊界出發，為業界發聲。江旻憓現任馬會對外事務助理經理，她昨表示正在放無薪假。截至昨日已報名參選旅遊界別人士，還有經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。

姚柏良 (周令知攝)