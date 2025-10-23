立法會選舉2025｜已公布參選名單(持續更新)

立法會選舉將於12月7日舉行，以下是已公布參選的名單。
地區直選
港島東
植潔玲(民建聯)
李清霞(民建聯)
阮建中(自由黨)
吳秋北(工聯會)
港島西
陳學鋒(民建聯)
楊哲安(自由黨)
郭偉强(工聯會)
九龍東
顏汶羽(民建聯)
張培剛(民建聯)
鄧家彪(工聯會)
九龍中
李慧琼(民建聯)
丘燿誠(工聯會)
楊永杰
九龍西
鄭泳舜(民建聯)
梁文廣(西九新動力)
新界西南
郭芙蓉(民建聯)
盧婉婷(民建聯)
陳穎欣(工聯會)
新界西北
周浩鼎(民建聯)
陸頌雄(工聯會)
莊豪鋒(實政圓桌)
新界東南
葉傲冬(民建聯)
李貞儀(工聯會)
新界東北
陳克勤(民建聯)
古偉冰(工聯會)
新界北
姚銘(民建聯)
曾勁聰(工聯會)
選舉委員會界別
林琳(民建聯)
葛珮帆(民建聯)
陳永光(民建聯)
何俊賢(民建聯)
陳仲尼(民建聯)
陳恒鑌(民建聯)
朱立威(民建聯)
洪錦炫(民建聯)
李鎮強(自由黨)
黃國(工聯會)
梁子穎(工聯會)
曾志文(工聯會)
馬光如(工聯會)
管浩鳴
吳傑莊
功能界別
勞工界
李廣宇(工聯會)
林偉江(工聯會)
蘇栢燦(工聯會)
批發及零售界
邵家輝(自由黨)
飲食界
梁進(自由黨)
會計界
黃俊碩(民建聯)
人大政協界
陳勇(民建聯)
商界（第三）
張琪騰(民建聯)
社福界
朱麗玲(民建聯)
漁農界
陳博智(民建聯)