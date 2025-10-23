立法會選舉2025｜已公布參選名單(持續更新)

立法會選舉將於12月7日舉行，以下是已公布參選的名單。

地區直選

港島東

植潔玲(民建聯)

李清霞(民建聯)

阮建中(自由黨)

吳秋北(工聯會)

港島西

陳學鋒(民建聯)

楊哲安(自由黨)

郭偉强(工聯會)

九龍東

顏汶羽(民建聯)

張培剛(民建聯)

鄧家彪(工聯會)

九龍中

李慧琼(民建聯)

丘燿誠(工聯會)

楊永杰

九龍西

鄭泳舜(民建聯)

梁文廣(西九新動力)

新界西南

郭芙蓉(民建聯)

盧婉婷(民建聯)

陳穎欣(工聯會)

新界西北

周浩鼎(民建聯)

陸頌雄(工聯會)

莊豪鋒(實政圓桌)

新界東南

葉傲冬(民建聯)

李貞儀(工聯會)

新界東北

陳克勤(民建聯)

古偉冰(工聯會)

新界北

姚銘(民建聯)

曾勁聰(工聯會)