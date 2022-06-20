反修例否認錯判形勢 林鄭︰回歸後無認真面對一國兩制漏洞

七一將至，特首林鄭月娥任期幾近尾聲。她回顧反修例事件時強調，會一力承擔解說不足的問題，但不認為自己錯判形勢，稱問題源於回歸以來未認真面對落實一國兩制，是有漏洞。她亦承認當局處理第五波疫情有不足，又稱市民對防疫措施容忍程度已到極限，自己如仍有一兩年任期，或以更進取方式讓市民復常。

林鄭月娥日前接受電台節目訪問時，聲稱不覺政府推動修例有錯失，但主事官員解說不足，相關言論被外界認為在推卸責任。她在昨播出的專訪上澄清，自己便是「主事官員」，所有事件都是行政長官負責，稱特區政府的工作自己一向都「一力承擔」。她透露，反修例事件發生期間，自己曾直接向警隊提意見，而在「汽油彈橫飛」的日子，最終沒有一名「暴徒」或執法人員死亡。

澄清自己屬「主事官員」

對於有建制派批評她當時錯判政治形勢、愧對國家，林鄭月娥反認為是香港自回歸以來，不認真面對貫徹落實一國兩制方面是有漏洞、有不足，未有處理好一國兩制體制，又未建立維護國家安全法律及執行機制，「有些事要發生便發生」。

談到疫情，林鄭月娥承認當局處理第五波疫情有不足，責任同在行政長官，但稱任何時候都不可能有一個公營醫療系統，能突然應付每日數以百、千計需要入院人士。惟她指第五波前兩年的防疫工作都做得非常好，卻未有人稱讚；認為只要無愧於心便可，否則「無法可以集中精神處理施政上的問題」。

倘有任期會更進取復常

至於近日疫情反彈，但當局未有收緊社交距離措施，她直言市民忍受程度已到極限，對香港的經濟衝擊亦非常嚴峻。她指若自己仍有一、兩年任期或會更進取方式讓市民復常，並稱若本港於年底仍沿用現時「外防輸入」政策，「我真係有啲擔心」。

林鄭月娥透露，卸任後會全身回歸家庭，較想去旅遊、看書和劇集，當中主要看內地劇集；又指自己還未到過黃山、泰山等，故會先選擇到內地旅遊，但從來不打算、不渴求到美國。她亦稱自己從來都是「普通人」，任政務司長期間仍會自己去街市買東西、到麥當勞買套餐，所以卸任後只是做回「普通人」角色，但到街市買菜或仍有警員陪伴。她又期望，自己離任後，市民能記得她是一個「長期服務香港社會的官員」。