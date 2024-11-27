反恐「三層防範機制」 設7工作小組 涵蓋情報公眾教育出入境管理

新一份施政報告提出年底前引入「三層防範機制」，設立「行政長官反恐督導組」、「保安局局長反恐統籌組」和跨部門預防工作小組，研究和執行反恐工作。由6個紀律部隊成立的跨部門反恐專責組，將協助相關反恐工作。警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，已籌組的7個工作小組，涵蓋情報、公眾教育和出入境管理等，期望可盡快召開首次會議；亦期望盡快籌辦機制下的首次跨部門反恐演練。 三層防範機制的第一層是由行政長官主持的「反恐督導組」，負責指導和制定反恐方針；第二層是由保安局長主持的「反恐統籌組」，負責促進和協調各部門反恐工作的合作；第三層是由跨政策局及跨部門組成的多個預防工作小組，負責執行具體反恐措施。而保安局長鄧炳強日前提及，「機制」將設7個跨部門工作小組。

梁偉基表示，暫擬的7個工作小組涵蓋情報、公眾教育、資訊科技、重要基礎設施、出入境管理和法例。目前正積極籌備工作，邀請適合的政策局或部門代表參與工作小組，期望明年可召開首次會議和展開工作。他又指，希望盡快籌辦機制下的首次跨部門反恐演習。 冀恆常安排中小學生參觀體驗館 梁偉基稱，雖然目前無證據顯示香港成為恐怖襲擊的目標，但地緣政治局勢緊張，加上孤狼式恐襲愈來愈多；又指港區國安法立法後，暴力事件驟減，惟少數極端分子仍在網絡散播極端思想，故仍須重視反恐工作。

他指，自2022年推出「反恐舉報熱線」已接獲逾3.4萬條舉報，約13%轉介至相關部門跟進，並成功拘捕涉案人士，反映市民的反恐意識有提高。在公眾教育方面，由反恐專責組成立的「安全社區體驗館」成立一年，錄得逾萬人參觀；未來會與教育局合作，冀恆常安排中小學生參觀。反恐專責組亦會進一步推動跨部門反恐演練，擴大參與範圍至其他政府部門和公私營機構。 入境處首席入境事務主任(反恐及情報)岑振忠稱，處方會收集情報，加強管制站截查，密切監察與恐怖活動有關的訪客。消防處高級消防區長(策劃及發展)倪楚豐指，會提供內部培訓，讓人員了解最新反恐形勢。海關情報科反恐怖活動統籌課監督何美玲指，加強進出口物件的防範工作。政府飛行服務隊高級機師(行動)黃詠妍謂，會加強空中巡邏及參與聯合訓練；懲教署總懲教主任(反恐)何宗議指，會監察在囚人士活動，防止任何恐怖活動在院所萌芽。