反洗黑錢月｜283人涉洗18.7億黑錢被捕 詐騙案升幅達四成

警方財富情報及調查科在過去一個月的「反洗黑錢月」，共動員逾1,600人，搜查港九新界逾235個處所，包括住宅及公司，一共拘捕283人，年齡介乎16歲至70歲，涉嫌干犯「洗黑錢」相關罪行；當中260人為本地人士，其餘23人為非本地居民，另有個別人士有黑社會背景。他們分別涉及270宗詐騙案，當中涉及不法分子由投資騙案、電話騙案等不同案件的犯罪得益。有關人士及團夥利用逾850個銀行、證券及儲值支付戶口，以清洗18.7億元的犯罪得益。

警方在行動中亦檢取及凍結逾2,700萬資產，並檢獲文件及銀行戶口卡等大量證物。警方是次亦主動追查在背後操控戶口的集團，包括招募傀儡戶口的人士等。警方發現不少不法分子公然在網上及社交平台，向公眾提出收購及買賣戶口，亦有人以「搵快錢」及「筍工招募」的帖文招徠急需金錢的人士。

借出或賣出自己的戶口予集團「洗黑錢」同樣犯罪

他指，集團有3個方法收集傀儡戶口，包括當面與傀儡人士交收戶口；指示他們到銀行開戶，甚至陪同到銀行開戶；誘騙受害者交出戶口，並到酒店或賓館留宿一段時間，期間需交出電話。他提到，警方作出網上巡查時，派出喬裝探員接觸傀儡戶口招攬者，並拘捕10名本地男子，年齡介乎21至31歲。警方在另一個行動中突擊搜查兩個酒店房間，拘捕9名3女，當中包括被困酒店的傀儡戶口持有人。警方指，不少市民認為自己與「洗黑錢」沒有關係，卻不知借出或賣出自己的戶口予集團「洗黑錢」同樣犯罪。

詐騙案升幅達 四成

財富情報及調查科高級警司陳昕表示，在今年上半年，本港的整體罪案數字為3.1萬宗，詐騙案則有顯著上升，由去年上半年的約8,600宗增至今年上半年的1.2萬宗，升幅達40%，涉及的損失逾21億元。在詐騙案中，犯罪集團會利用不同渠道，包括銀行戶口及其他帳戶處理及接收犯罪得益。而今年第二季，涉及「洗黑錢」罪行而被捕有287人，較第一季大幅上升近兩倍。他形容，「洗黑錢」活動日趨活躍，警方發現犯罪集團利用金錢利誘不同階層及背景的市民作為傀儡，借出、租出或賣出其銀行帳戶或儲值工具戶口。集團利用傀儡戶口接收及處理犯罪得益，經過多次或多層的不同轉帳，包括本地及海外轉帳、現金提存等，以逃避追查。