反駁葉劉稱「北都」及人工島填海均會推動　李家超：眼光應要看遠 (持續更新)

【10:25更新】行政長官李家超今日(28日)出席行會前見傳媒，回應到行會召集人葉劉淑儀質疑交椅洲人工島5,800億元估價「非常初步」，建議先發展北部都會區。李家超表示，兩個項目在他的《施政報告》中均有提及，強調北部都會區發展及交椅洲人工島填海均會推動，強調「眼光應該愈睇愈遠、愈睇愈大」。

李家超說，兩個項目均會推動，以及要怎樣做好，強調審視香港整體的土地供應，除了要要提供足夠的土地，符合居住及經濟發展，還要顧及全世界競爭力的比較，有足夠的土地才能夠發展經濟。

指須有足夠土地才能 「打贏對方」

他反問，「點解我哋(香港人)唔可以住大啲？點解唔可以比其他地方住得更好？」他說要在國際競爭中跑贏，土地供應是重要因素，有足夠土地才能有競爭力，從而發展經濟和商業「打贏對方」，直指多年來土地限制成為香港競爭力的瓶頸，因此「眼光應該愈睇愈遠、愈睇愈大，唔係愈睇愈窄，愈睇愈細。」