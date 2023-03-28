反駁葉劉稱「北都」及人工島填海均會推動　李家超：眼光應要看遠 (持續更新)

【10:25更新】行政長官李家超今日(28日)出席行會前見傳媒，回應到行會召集人葉劉淑儀質疑交椅洲人工島5,800億元估價「非常初步」，建議先發展北部都會區。李家超表示，兩個項目在他的《施政報告》中均有提及，強調北部都會區發展及交椅洲人工島填海均會推動，強調「眼光應該愈睇愈遠、愈睇愈大」。
李家超說，兩個項目均會推動，以及要怎樣做好，強調審視香港整體的土地供應，除了要要提供足夠的土地，符合居住及經濟發展，還要顧及全世界競爭力的比較，有足夠的土地才能夠發展經濟。
指須有足夠土地才能「打贏對方」
他反問，「點解我哋(香港人)唔可以住大啲？點解唔可以比其他地方住得更好？」他說要在國際競爭中跑贏，土地供應是重要因素，有足夠土地才能有競爭力，從而發展經濟和商業「打贏對方」，直指多年來土地限制成為香港競爭力的瓶頸，因此「眼光應該愈睇愈遠、愈睇愈大，唔係愈睇愈窄，愈睇愈細。」
明赴海南省博鱉亞洲論壇推廣香港
他又說，通關後香港的經濟不單「活起來、動起來」，還「熱起身」，過去一周本港舉辦多項國際盛事，認為是反映香港繼續成為國際藝術界主要交流點，當中他祝賀本港高爾夫球手許龍一，在粉嶺高球場舉行的國際都會高爾夫球錦標賽奪冠，亦相信本周舉行的國際七人欖球賽會繼續受到歡迎。
他指，明日(29日)赴海南省出席博鱉亞洲論壇，屆時總理李強、各國政府領袖及國際組織負責人都會參與，商討加強團結合作及開放包括促進發展。他在會議期間，會與不同人士建立關係，推廣香港，為香港爭取更大商機拼經濟。
稱旅行團滋擾社區涉管理問題
至於近日紅磡、土瓜灣一帶因旅客重臨而出現交通擠塞問題，對區內構成滋擾。李家超表示，事件涉及旅行團管理問題，稱本港處於復常初階，要做好運力及管理方面的工作，對訪港旅行團要有良好規劃、措施及管理制度。