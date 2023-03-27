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2023-03-27 11:21:51

葉劉質疑人工島5800億元估價「非常初步」　倡先發展北部都會區

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葉劉質疑人工島5800億元估價「非常初步」，倡先發展北部都會區。(資料圖片)

港府正就交椅洲填海計劃公眾諮詢，同時北部都會區推展工作亦進行得如火如荼。行政會議召集人葉劉淑儀接受《明報》訪問時表示，北都及交椅洲填海兩項計劃的財務評估仍未完成，以目前政府財政情况，能否同時推進兩項大型計劃仍未可知。她認為，在資源有限的前提下，北都發展應先於交椅洲填海。

質疑人工島5800億估價「非常初步」

葉劉淑儀表示，她對於交椅洲填海持開放態度，稱港府醞釀在東大嶼填海已有數十年，政府的工程規劃部門亦非常支持該填海計劃，「佢哋覺得填海唔使收地，唔使咁煩」，她亦同意政府現階段無理由放棄。不過，對於交椅洲填海的經濟效益及財務可行性，葉劉卻顯得有所質疑。她指，政府提出的5800億元成本並非當日價錢，「只係舊年條數，非常初步」，未有工程細項包括應急開支數目，亦未有經濟效益評估，目前正聘請顧問公司研究。

葉劉質疑港府高估本港商業用地需求。(資料圖片)

質疑高估本港商業用地需求

對於有意見認為，填海所得土地足以支持項目開支，她則反問，填海計劃中的3個人工島，其中一個以興建公營房屋為主，到底可會有多少土地收益？而若要用另一個興建商業區的人工島去支持相關項目，「即係地價要好貴」，葉劉質疑本港對商業用地需求是否如此大，以目前經濟環境下，亦看不到對商業樓宇有如此需求。

相對兩個計劃同樣投入巨大，葉劉認為北都「係協助打破一國兩制蘊含的矛盾」，策略意義重大。她解釋，一國兩制下大灣區包括3個不同管轄區，3個不同出入境及海關檢疫區、關稅區，所以人流人才來往、貨物來往、數據來往都不容易融合，「北都會幫到我哋」。因此，她認為在資源有限之下，論發展優先次序，北部都會區一定先於交椅洲填海。

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