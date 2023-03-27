葉劉質疑人工島5800億元估價「非常初步」　倡先發展北部都會區

港府正就交椅洲填海計劃公眾諮詢，同時北部都會區推展工作亦進行得如火如荼。行政會議召集人葉劉淑儀接受《明報》訪問時表示，北都及交椅洲填海兩項計劃的財務評估仍未完成，以目前政府財政情况，能否同時推進兩項大型計劃仍未可知。她認為，在資源有限的前提下，北都發展應先於交椅洲填海。

質疑人工島5800億估價「非常初步」

葉劉淑儀表示，她對於交椅洲填海持開放態度，稱港府醞釀在東大嶼填海已有數十年，政府的工程規劃部門亦非常支持該填海計劃，「佢哋覺得填海唔使收地，唔使咁煩」，她亦同意政府現階段無理由放棄。不過，對於交椅洲填海的經濟效益及財務可行性，葉劉卻顯得有所質疑。她指，政府提出的5800億元成本並非當日價錢，「只係舊年條數，非常初步」，未有工程細項包括應急開支數目，亦未有經濟效益評估，目前正聘請顧問公司研究。