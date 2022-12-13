取消安心出行｜江玉歡拒收貨　斥維持「疫苗通行證」影響民生

醫務衞生局長盧寵茂今日(13日)宣布，多項防疫限制明日(14日)起放寬，包括撤銷所有掃描「安心出行」的法例要求、海外抵港人士首3日毋須再受「黃碼」限制，以及逐步減少強制檢測公告的大廈數目等。立法會議員江玉歡直言，今次放寬不見得是一大步，又指措施變相減低港人外遊成本、拖累本港經濟。她續稱，不理解為何當局仍要維持「疫苗通行證」，既然旅客也可入食肆，為何未打齊針的市民活動自由仍受限制，「點解政府唔肯放過呢班人？」 江玉歡接受本報查詢時直斥放寬「市民唔收貨」，認為一日未適度撤銷「疫苗通行證」也沒有用，舉例稱部分場所根本已沒有人作被動查核，但未打齊針的市民法例上仍不得進入，「(場所)監生畀佢累死！」

不撤「疫苗通行證」使少數人「灰心出行」 現時社區仍有一定市民未接種新冠疫苗或不符「疫苗通行證」資格，江玉歡坦言即使取消「安心出行」後，這群人的活動依舊受限制，「依家佢哋係『灰心出行』。」 江玉歡建議，「疫苗通行證」應只在院舍、醫院病房和托兒所等員工身上保留，食肆不論員工和客人都不應維持限制，「既然(入境人士首3日)可以行公司，點解堂食仲有咁大限制？」

同意撤「黃碼」屬變相「0+0」 進一步鼓勵港人外遊 海外抵港人士明日凌晨起不再持有「黃碼」，江玉歡指出今次放寬如同上次，實際效果也是間接鼓勵港人外遊，又批評港府仍不撤銷戶外口罩令，指打齊針的遊客進入處所時仍要出示「疫苗通行證」，「佢哋唔明點解仲要用，要出示心入面都係覺得煩……嚟到本身仲要戴口罩，咁點解要嚟？」 江玉歡同意這次放寬是變相的「0+0」，惟強調政府不應再拘泥於形式，指市民只會看重結果、不喜歡與政府「講數」，又說政府常將「保護市民」掛在口邊，「(未齊針)市民話唔使你保護，政府都聽唔到。」