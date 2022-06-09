取消強積金對沖｜立法會三讀通過 5票反對12票棄權

【12:55更新】取消強積金對沖的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》今日於立法會進行三讀表決，最終以72票贊成、5票反對、12票棄權，修例獲通過，預料最快2025年落實取消強積金對冲。

行政長官林鄭月娥發出新聞稿指表示歡迎，形容是加強僱員退休保障的重要里程碑，亦是今屆政府完善退休保障制度的一大成果。她感謝勞資雙方多年來的努力，政府會全力推進取消對沖的配套安排，包括準備政府資助計劃，在下一個立法年度，跟進為僱主設立專項儲蓄戶口以應付日後財政需要的計劃，以及相關宣傳和配套措施。

羅致光： 法案通過是歷史性時刻

勞工及福利局長羅致光說，立法會通過取消強積金對沖的條例草案，是歷史性時刻，亦是改善僱員退休保障的重要里程碑，經過兩屆政府合共六年半時間的努力，完成修訂。他說由通過條例草案到實施取消對沖，仍有很多工作，包括推動建立相關的專項儲蓄戶口計劃、資訊系統，以及為僱主提供為期25年的資助計劃等，政府會廣泛深入宣傳。

自由黨主席邵家輝今日在電台節目上表示，擔心取消強積金對沖造成勞資矛盾，有機會出現一些年資長僱員「搏炒」的情況，以獲取長期服務金，僱主為避免爭拗，或會將僱員轉為合約制或自僱制，反與勞工福利保障背道而馳。

邵家輝關注能否調低長期服務金

邵家輝續指，目前在新冠疫情下，商界面對經營困難，僱員長遠有強積金保障，現時長期服務金的最高上限是39萬元，他關注政府能否調低，至於調低到甚麼水平則可以再討論。

工聯會立法會議員梁子穎在同一節目表示，長期服務金及遣散費在強積金制度未成立前，已一直存在，認為僱主應該知道是要履行的責任，相信通過取消強積金對沖法例後，對打工仔的保障制度更健全。

梁子穎指，明白疫情下有些企業面對經濟困難，惟僱主未來承擔長期服務金及遣散費，僅佔商界開支0.35%的水平，政府亦會設立資助計劃，為僱主提供25年資助，總額達332億元。