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2022-06-09 12:55:00

取消強積金對沖｜立法會三讀通過 5票反對12票棄權

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立法會通過取消對沖草案的三讀，修例內容預料於2025年實行。

【12:55更新】取消強積金對沖的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》今日於立法會進行三讀表決，最終以72票贊成、5票反對、12票棄權，修例獲通過，預料最快2025年落實取消強積金對冲。

行政長官林鄭月娥發出新聞稿指表示歡迎，形容是加強僱員退休保障的重要里程碑，亦是今屆政府完善退休保障制度的一大成果。她感謝勞資雙方多年來的努力，政府會全力推進取消對沖的配套安排，包括準備政府資助計劃，在下一個立法年度，跟進為僱主設立專項儲蓄戶口以應付日後財政需要的計劃，以及相關宣傳和配套措施。

羅致光：法案通過是歷史性時刻

勞工及福利局長羅致光說，立法會通過取消強積金對沖的條例草案，是歷史性時刻，亦是改善僱員退休保障的重要里程碑，經過兩屆政府合共六年半時間的努力，完成修訂。他說由通過條例草案到實施取消對沖，仍有很多工作，包括推動建立相關的專項儲蓄戶口計劃、資訊系統，以及為僱主提供為期25年的資助計劃等，政府會廣泛深入宣傳。

自由黨主席邵家輝今日在電台節目上表示擔心取消強積金對沖造成勞資矛盾，有機會出現一些年資長僱員「搏炒」的情況，以獲取長期服務金，僱主為避免爭拗，或會將僱員轉為合約制或自僱制，反與勞工福利保障背道而馳。

邵家輝關注能否調低長期服務金

邵家輝續指，目前在新冠疫情下，商界面對經營困難，僱員長遠有強積金保障，現時長期服務金的最高上限是39萬元，他關注政府能否調低，至於調低到甚麼水平則可以再討論。

工聯會立法會議員梁子穎在同一節目表示，長期服務金及遣散費在強積金制度未成立前，已一直存在，認為僱主應該知道是要履行的責任，相信通過取消強積金對沖法例後，對打工仔的保障制度更健全。

梁子穎指，明白疫情下有些企業面對經濟困難，惟僱主未來承擔長期服務金及遣散費，僅佔商界開支0.35%的水平，政府亦會設立資助計劃，為僱主提供25年資助，總額達332億元。

立法會最快今天三讀表決取消強積金對沖條例草案。

立法會最快今天三讀表決取消強積金對沖條例草案。(資料圖片)

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