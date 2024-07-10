受樹根啟發　理大研發主動排汗智能運動服

「iActive」於背部內置根狀汗液收集系統，針對人體背部主要出汗位置，將汗水收集並排放到衣服底部的排汗器。仿皮膚抗熱紡織面料模擬人體汗腺，可以快速地傳輸汗液，將汗水從內部向外部排出。理大時裝及紡織學院副教授壽大華表示，「iActive」的排汗速率是人體最大排汗速度的三倍，可以確保皮膚微環境的良好透氣性。「iActive」採用的紡織物料即使在吸收汗水達到飽和狀態，但與傳統布料相比，重量仍可減輕60%，黏膩感下降50%。

製作成本約為50元

衣服底部的排汗器需連接電源或電池運作，壽大華補充排汗器體積細小，輸出電壓僅約為5V至9V，低於人體對電流的承受程度，強調安全性沒有風險。不過，在清洗衣服時需將電源取下；衣服亦可以手洗或機洗方式反覆洗滌。理大亦有設計手機應用程式，用家可以自主控制運動服的排汗速度。

壽大華又透露衣服製作成本約為50元，正與不同企業接洽，期望未來將技術引入消防業、建築行業及醫護行業等，並製作為工作服或防護衣，預計售價800元。他亦指設計已獲多項專利，未來或會批發生產。