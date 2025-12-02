受火災影響業主暫免還款 業界料火險賠償足應付按揭貸款

大埔宏福苑一場五級大火令近2,000戶居民痛失家園，災後大廈是復修或重建仍屬未知之數。房委會早前宣布，為大埔宏福苑受影響業主提供特別按揭貸款安排；多間銀行亦暫免宏福苑客戶按揭供款半年。業界指受損狀況須等解封才可入場估價，而業主承造按揭時，銀行會要求買相等於按揭額的火險，因此受災業主有機會毋須再供按揭。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨在電台節目上表示，保額需與按揭額相同。若發生火警，保險公司將直接償還銀行的剩餘按揭貸款，理論上業主毋須再供款。保險業聯會行政總監劉佩玲則表示，原則上保額應能配合上層重置費用，即還原單位到原來模樣；惟具體賠償安排，須待災民或業主立案法團討論樓宇是否重建或翻新，並在決定後再作進一步商議。