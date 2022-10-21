受訪機構平均加人工3.5% 爆疫後新高 六成八料明年加3.6%

最新失業率失業率是3.9%，較上次跌0.2個百分點。企業為復常之路部署，人手需求開始增加，有調查發現，九成六受訪機構今年有加人工，平均加3.5%，創新冠疫情爆發以來新高；當中加幅最高是電腦、多媒體及資訊科技業。另亦有粵港澳大灣區薪酬及福利調查，香港本年度平均加薪3%至3.3%，較深圳、珠海等廣東省城市的4.5%至5.2%低。

香港人力資源管理學會今年1至9月，訪問178間機構及企業，涵蓋約12萬名全職僱員。九成六的機構今年有加人工，只有4%凍薪，扣除基本通脹率後淨加薪1.6%。加薪最高是電腦、多媒體及資訊科技業，加幅接近一成，最低是社會服務、教育界、非牟利機構僅2.5%。展望明年有六成八機構已計劃加薪，平均加薪3.6%，12%則預料凍薪。

學會會長孔于人指，現時人才外流及員工流失率高企，僱主須提供更優厚的薪酬待遇，以吸引及挽留人才，並相信來年薪酬調整會延續升勢。」他補充指，僱員除考慮薪酬，亦更重視其他因素，包括工作生活平衡、職場家庭友善措施等。

另外，浸大及香港人才管理協會等合辦粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示在香港、廣東省城市及澳門，7至9月調查三地企業，分別有26間澳門、97間香港及158間廣東省企業參與，共21.3萬人。香港本年度平均加薪3%至3.3%，來年預期加幅相同；深圳、珠海等廣東省城市的4.5%至5.2%，明年則放緩至加4.1%至4.4%；澳門平均調整-1%至0.9%，來年預期加約1.2%至2.7%。香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，受開關等不明朗因素影響，明年經濟情況仍未明朗，本港企業對來年加薪預測趨保守，相信年底有更準確數據。廣東省城市則觀望至二十大後政策出台。