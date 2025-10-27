口岸爆炸案｜3男罪成囚16年8月至18年 官斥行為是向社會宣戰

2020年明愛醫院及羅湖港鐵站爆炸品案，3人早前被裁定交替控罪「串謀導致爆炸」罪成，高等法院早上判刑，首被告何卓為判囚18年，另外兩名被告李嘉濱及張家俊判囚16年8個月。

法官陳仲衡判刑時指出，3人的行為是向社會宣戰，對公眾及警方構成危險，法庭不能讓公眾承受危險，判刑要有足夠阻嚇力並反映公眾對類罪行的厭惡。法官又表示，首被告再犯機會高，另外兩人分別是悔意有限及無悔意，而有關罪行嚴重性已達最嚴重程度。

法官又指出，首被告在案中擔任主腦角色，無減刑理由，根據心理評估，他的自尊心過度膨脹、叛逆、對警方及政府有敵意，除非他的認知及行為等有明顯改變，否則對公眾安全帶來重大風險，判囚18年。至於李嘉濱及張家俊，法官認為他們屬核心成員，根據心理報告，李嘉濱悔意有限，張家俊並無悔意，考慮到他們屬初犯，作為減刑因素，判囚16年8個月。