口岸爆炸案｜3男罪成囚16年8月至18年 官斥行為是向社會宣戰

2020年明愛醫院及羅湖港鐵站爆炸品案，3人早前被裁定交替控罪「串謀導致爆炸」罪成，高等法院早上判刑，首被告何卓為判囚18年，另外兩名被告李嘉濱及張家俊判囚16年8個月。
法官陳仲衡判刑時指出，3人的行為是向社會宣戰，對公眾及警方構成危險，法庭不能讓公眾承受危險，判刑要有足夠阻嚇力並反映公眾對類罪行的厭惡。法官又表示，首被告再犯機會高，另外兩人分別是悔意有限及無悔意，而有關罪行嚴重性已達最嚴重程度。
法官又指出，首被告在案中擔任主腦角色，無減刑理由，根據心理評估，他的自尊心過度膨脹、叛逆、對警方及政府有敵意，除非他的認知及行為等有明顯改變，否則對公眾安全帶來重大風險，判囚18年。至於李嘉濱及張家俊，法官認為他們屬核心成員，根據心理報告，李嘉濱悔意有限，張家俊並無悔意，考慮到他們屬初犯，作為減刑因素，判囚16年8個月。
法官指爆炸品案在同類罪行屬最嚴重程度 對公眾安全構成巨大危險
本案屬反恐條例第二案，處理2020年明愛醫院急症室廁所及羅湖站爆炸案，控方又指被告策劃在將軍澳尚德邨停車場引爆炸彈。
法官形容有關犯罪行為一次比一次嚴重，形同「食髓知味、變本加厲」。法官說，不接受辯方提出不應考慮將軍澳尚德邨停車場放置爆炸品計劃，並指外觀為墓碑的炸彈設計根本是「殺人之用」，若發生爆炸附近警員無一倖免。法官表示，明愛醫院爆炸案雖然無人傷亡，但專家指爆炸釋出的濃煙可灼傷肺部，現場是急症室，若濃煙遮蓋緊急指示，會影響逃生。法官又以羅湖爆炸案為例，事件無人傷亡，但專家證人指，若當日港鐵職員未有發現爆炸品，列車回頭行駛，40多分鐘內會爆炸，可導致嚴重傷亡。
案件涉及8名男女，陪審團早前一致裁定7人串謀犯對訂明標的之爆炸罪不成立，何卓為、李嘉濱及張家俊串謀導致爆炸罪成，其餘5人所有罪名不成立。
