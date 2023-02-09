口罩令延長｜超市可恢復試食？健身室進食違例？跳舞能夠除口罩？一文睇清21組處所不同豁免情況

政府在去年底放寬絕大部分防疫措施，但「口罩令」仍要維持一段時間，即市民仍然需要在指明公眾地方、公共交通工具戴口罩。換言之，根據本港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，條例下的餐飲業務和表列處所，依然有各種佩戴口罩的規定。 口罩令｜須599F章列明處所才准除口罩進食 第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》列明，市民如因為飲食、用藥或保持個人衞生為由，可視為未有佩戴口罩的合理辯解。不過，根據第599I章5A(4)條，如第599F章未有列明在相關處所內飲食為可豁免情況，市民如在有關處所內脫下口罩飲食，便不會視為合理辯解。

根據2023年2月9日起生效，關於口罩令、餐飲處所和表列處所的社交距離措施，法例第599F章下有21組處所有佩戴口罩的規定，其中可豁免的情況各有不同。 口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定 餐飲處所 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時

表演者須在可行情況下佩戴口罩 酒吧或酒館 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時

表演者須在可行情況下佩戴口罩 商場、百貨公司、街市或市集及超級市場 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照或祝酒時、在法例599I章屬合理辯解的情況下 換言之，超級市場、百貨公司或街市等可重新提供試食，供市民在處所內脫下口罩進食；而市民在商場內購買飲品或食物後，亦可即場食用或飲用。餐飲處所方面，當局列明參與跳舞活動的人士，在跳舞期間必須全程佩戴口罩。

口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定 遊戲機中心 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照或祝酒時 浴室 可豁免的情況：浸浴時、淋浴時、在更衣室及浴池之間或在兩個浴池之間行走時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 健身中心 可豁免的情況：淋浴時、飲用飲品時(屬合理必要時)、運動時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 遊樂場所 可豁免的情況：淋浴時、飲用飲品時(屬合理必要時)、在公眾溜冰場運動時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 公眾娛樂場所 可豁免的情況：在餐飲處所於餐桌飲食時、公眾娛樂場所的室外範圍、電影院、劇院和表演處所內飲食時、主禮嘉賓或講者向觀眾或來賓進行演講時、活動期間，在台上拍照或祝酒時、展覽活動期間於餐桌或展覽攤位飲食時

表演者須在可行情況下佩戴口罩

口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定 派對房間 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 美容院及按摩院 可豁免的情況：進行面部護理時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 會址 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照或祝酒時

表演者須在可行情況下佩戴口罩

所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩 夜店及夜總會 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時

表演者須在可行情況下佩戴口罩

所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩 卡拉OK場所 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時

口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定 麻將天九耍樂處所 可豁免的情況：於麻將天九枱飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 體育處所 可豁免的情況：飲用飲品時(屬合理必要時)、運動時、淋浴時、在室外範圍飲食時、活動期間，在台上拍照或祝酒時 泳池 可豁免的情況：飲用飲品時(屬合理必要時)、游泳時、淋浴時、進行熱身運動時、在更衣室及泳池之間或在兩個泳池之間行走時、活動期間，在台上拍照或祝酒時

教練在指導學員期間須一直佩戴口罩 酒店及賓館 可豁免的情況：淋浴時、身處客房內、活動期間，在台上拍照或祝酒時

表演者須在可行情況下佩戴口罩

所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩 郵輪 可豁免的情況：飲食時、淋浴時、身處客房內、活動期間，在台上拍照或祝酒時

表演者須在可行情況下佩戴口罩

所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩