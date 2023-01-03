口罩令維持｜超市可恢復試食？健身室進食違例？跳舞能夠除口罩？一文睇清21組處所不同豁免情況

政府在去年底放寬絕大部分防疫措施，但「口罩令」仍要維持一段時間，即市民仍然需要在指明公眾地方、公共交通工具戴口罩。換言之，根據本港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，條例下的餐飲業務和表列處所，依然有各種佩戴口罩的規定。
口罩令｜須599F章列明處所才准除口罩進食
第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》列明，市民如因為飲食、用藥或保持個人衞生為由，可視為未有佩戴口罩的合理辯解。不過，根據第599I章5A(4)條，如第599F章未有列明在相關處所內飲食為可豁免情況，市民如在有關處所內脫下口罩飲食，便不會視為合理辯解。
根據2022年12月29日生效的社交距離措施，法例第599F章下有21組處所有佩戴口罩的規定，其中可豁免的情況各有不同。
口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定
餐飲處所
- 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
酒吧或酒館
- 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
商場、百貨公司、街市或市集及超級市場
- 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照時、在法例599I章屬合理辯解的情況下
換言之，超級市場、百貨公司或街市等可重新提供試食，供市民在處所內脫下口罩進食；而市民在商場內購買飲品或食物後，亦可即場食用或飲用。餐飲處所方面，當局列明參與跳舞活動的人士，在跳舞期間必須全程佩戴口罩。
口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定
遊戲機中心
- 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照時
浴室
- 可豁免的情況：浸浴時、淋浴時、在更衣室及浴池之間或在兩個浴池之間行走時、活動期間，在台上拍照時
健身中心
- 可豁免的情況：淋浴時、飲用飲品時(屬合理必要時)、運動時、活動期間，在台上拍照時
遊樂場所
- 可豁免的情況：淋浴時、飲用飲品時(屬合理必要時)、在公眾溜冰場運動時、活動期間，在台上拍照時
公眾娛樂場所
- 可豁免的情況：在餐飲處所於餐桌飲食時、公眾娛樂場所的室外範圍、電影院、劇院和表演處所內飲食時、主禮嘉賓或講者向觀眾或來賓進行演講時、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定
派對房間
- 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照時
美容院及按摩院
- 可豁免的情況：進行面部護理時、活動期間，在台上拍照時
會址
- 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
- 所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩
夜店及夜總會
- 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
- 所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩
卡拉OK場所
- 可豁免的情況：於餐桌飲食時、活動期間，在台上拍照時
口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定
麻將天九耍樂處所
- 可豁免的情況：於麻將天九枱飲食時、活動期間，在台上拍照時
體育處所
- 可豁免的情況：飲用飲品時(屬合理必要時)、運動時、淋浴時、在室外範圍飲食時、活動期間，在台上拍照時
泳池
- 可豁免的情況：飲用飲品時(屬合理必要時)、游泳時、淋浴時、進行熱身運動時、在更衣室及泳池之間或在兩個泳池之間行走時、活動期間，在台上拍照時
- 教練在指導學員期間須一直佩戴口罩
酒店及賓館
- 可豁免的情況：淋浴時、身處客房內、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
- 所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩
郵輪
- 可豁免的情況：飲食時、淋浴時、身處客房內、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
- 所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩
口罩令｜一文睇清餐飲業務及表列處所佩戴口罩規定
活動場所
- 可豁免的情況：主禮嘉賓或講者向觀眾或來賓進行演講時、在室外範圍飲食時、活動期間，在台上拍照時
- 表演者須在可行情況下佩戴口罩
- 所有參與跳舞活動的人士，跳舞期間必須全程佩戴口罩
理髮店或髮型屋
- 可豁免的情況：活動期間，在台上拍照時
宗教處所
- 可豁免的情況：屬宗教禮儀一部分的飲食時、活動期間，在台上拍照時
口罩令｜防疫措施放寬常見問題
問：2022年12月29日起撤銷了甚麼社交距離措施？
答：政府當日起撤銷界定密切接觸者及發出檢疫令、撤銷「疫苗通行證」要求、撤銷佩戴口罩以外的社交距離措施，以及調整檢測安排……詳情
問：口罩令有哪些佩戴口罩要求？
答：市民在身處公共交通工具、指明公眾地方及法例第599F章下餐飲業務處所和表列處所時，須繼續按現行要求佩戴口罩……詳情
問：口罩令有何豁免條件？
答：身處《郊野公園條例》第2條所界定的郊野公園及特別地區內戶外公眾地方的人士，可繼續按現行規定不用佩戴口罩，法例第599F章下的處所亦有各種豁免條件……詳情
問：2022年12月29日起生效的社交距離措施，會維持至哪一日？
答：由醫務衞生局局長發出的指示，有效期為2022年12月29日至2023年1月11日的14日期間內，政府會不時檢視有關規定，並適時公布最新調整安排……詳情