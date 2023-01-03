口罩令維持｜超市可恢復試食？健身室進食違例？跳舞能夠除口罩？一文睇清21組處所不同豁免情況

政府在去年底放寬絕大部分防疫措施，但「口罩令」仍要維持一段時間，即市民仍然需要在指明公眾地方、公共交通工具戴口罩。換言之，根據本港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，條例下的餐飲業務和表列處所，依然有各種佩戴口罩的規定。

口罩令｜須599F章列明處所才准除口罩進食

第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》列明，市民如因為飲食、用藥或保持個人衞生為由，可視為未有佩戴口罩的合理辯解。不過，根據第599I章5A(4)條，如第599F章未有列明在相關處所內飲食為可豁免情況，市民如在有關處所內脫下口罩飲食，便不會視為合理辯解。