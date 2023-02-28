口罩令3月1日起取消　李家超：醫院等場所可要求訪客戴口罩 (持續更新)

李家超和盧寵茂今日見傳媒，宣在明日起取消口罩令。(蘇文傑攝)

【10:00更新】本港抗疫3年後終於取消口罩令！行政長官李家超今日(28日)在行會前見傳媒，宣布從明日(3月1日)開始全面取消口罩令，包括室外、室內以及交通工具可以不用戴口罩，但為保護高危群組，醫院及安老院等高風險處所的負責人，仍然可以透過行政指令，要求職員及訪客佩戴口罩。李家超指，全面取消口罩令後，香港全面復常，會在今年和明年會全面全速「拼經濟、拼發展」，令整個社會得益。

李家超：是適當 時候取消

李家超指，取消口罩令基於幾點考慮，包括數據顯示本港疫情受控，並無大反彈的跡象；社會亦已建立廣泛及全面防疫屏障，重點人群無出現爆發；同時病毒變異並無變壞；冬季流感及呼吸道感染已臨近尾聲，整體風險可控。他強調撤銷口罩令是按照香港實際情況，認為現時是適當的時候全面取消口罩令。

盧寵茂：大家可以說聲「你好香港」

陪同李家超一齊見記者的醫務衛生局局長盧寵茂表示，今次決定是基於本港疫情持續受控，其他呼吸道疾病，包括季節性流感，未見上升跡象，而醫院、院舍、學校亦沒有出現大型爆發，雖然預期撤銷口罩令後，新冠及流感個案會輕微上升，但對醫療系統的影響是風險可控，認為局部保留口罩令的防疫效果不大，而且執行複雜和困難，故政府決定全面撤銷口罩令。

他補充，取消口罩令代表所有社交距離措施結束，證明香港全面復常，期待明日會更好，市民展露笑容，說聲「你好香港」。

禁蒙面法現階段不處理

被問到相比起周邊地區，政府現時才宣布取消口罩令是否太遲，李家超指，政府作出任何決定，是以本港整體利益為依歸，早前政府已表示會考慮取消口罩令，重申現時是適當的時候作出相關決定。

至於禁蒙面法是否生效，他指口罩令和禁蒙面法是兩回事，強調口罩令是處理公共衛生問題，政府會適時處理禁蒙面法，現階段是不會處理。