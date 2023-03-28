可加可減機制｜港鐵按票價調整機制　今年度將加價2.3%

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行政會議上周通過檢討港鐵「可加可減」票價調整機制新方案，港鐵日後票價調整會與港鐵物業發展利潤掛鈎。政府統計處今日(28日)公布去年第四季的「運輸業名義工資指數」，為最後一個影響港鐵「可加可減」機制結果的數據，指數為3.6%。換言之，按港鐵最新的「可加可減」票價調整方程式，預料港鐵今年票價加幅為2.3%，這是港鐵繼2019年後再次加價。

根據「可加可減機制」方程式計算，按年通脹率的一半及新公布的運輸業名義工資指數變動的一半，扣減與物業利潤掛勾的生產力因素0.8%，再加入去年未加的0.5%，計到加幅是2.5%。計及其他的安排，包括補回多年來的累積加幅，港鐵承諾將部分永久撇除，其餘部分遲些再加，再推遲今年0.2%的加幅，所以今年最終應會加2.3%，是四年後再次加價。

九成乘客車費加價不多於4毫

港鐵表示，檢討後的機制及特別安排降低了票價調整幅度，預計本年度約九成乘客車程的車費將為上調4毫或以下。港鐵又指，正計算個別車程票價的變化，在完成所需行政程序後，會正式公布新的車費表及實施日期。

早前港鐵公布，提升綠色專線小巴轉乘優惠，由每程0.3元增加至0.5元，以及因應去年發生事故須撥出的款額，將用作提供4個指定周六及周日的「特别車費日」，乘客可以半價乘車。