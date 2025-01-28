可口可樂回收歐洲多款飲料指氯酸鹽超標 食安中心：香港未進口

食物安全中心表示，十分關注有傳媒報道可口可樂公司多款飲品的部分批次，可能含較高濃度的氯酸鹽而在歐洲部分地區回收事宜。

食物安全中心表示，十分關注有傳媒報道可口可樂公司多款飲品的部分批次，可能含較高濃度的氯酸鹽而在歐洲部分地區回收事宜。中心今日就事件聯絡本地進口商和零售商跟進，初步調查顯示，香港太古可口可樂有限公司未有進口或銷售受影響批次產品。

影響甲狀腺功能 如海外購入應停飲

中心說，氯酸鹽是一種除害劑及用作殺菌的消毒劑，長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能。市民如持有或在海外購入受影響批次產品應停止飲用，業界亦應立即停止使用或出售有關受影響批次產品。中心將繼續密切監察事件進展。調查仍然繼續。