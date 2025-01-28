可口可樂回收歐洲多款飲料指氯酸鹽超標 食安中心：香港未進口

食物安全中心表示，十分關注有傳媒報道可口可樂公司多款飲品的部分批次，可能含較高濃度的氯酸鹽而在歐洲部分地區回收事宜。中心今日就事件聯絡本地進口商和零售商跟進，初步調查顯示，香港太古可口可樂有限公司未有進口或銷售受影響批次產品。
影響甲狀腺功能 如海外購入應停飲
中心說，氯酸鹽是一種除害劑及用作殺菌的消毒劑，長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能。市民如持有或在海外購入受影響批次產品應停止飲用，業界亦應立即停止使用或出售有關受影響批次產品。中心將繼續密切監察事件進展。調查仍然繼續。
有關產品資料如下：
（一）
品牌：FUZE TEA
產品名稱：BLACK TEA PEACH HIBISCUS, GREEN TEA MANGO CHAMOMILE, SPARKLING BLACK TEA LEMON
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百毫升玻璃瓶裝、二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝
（二）
品牌：FANTA
產品名稱：ORANGE, ZERO SUGAR ORANGE, AGRUMES, EXOTIC, LEMON, ZERO SUGAR PINEAPPLE GRAPEFRUIT
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百毫升玻璃瓶裝、二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝
（三）
品牌：MINUTE MAID
產品名稱：MULTIVITAMINS, APPLE
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百毫升玻璃瓶裝和一百五十毫升罐裝
（四）
品牌：COCA-COLA
產品名稱：ORIGINAL TASTE, ZERO SUGAR, ZERO SUGAR NO CAFFEINE, LIGHT, CHERRY, ZERO SUGAR CHERRY, ZERO SUGAR VANILLA
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百毫升玻璃瓶裝、一公升玻璃瓶裝、一百五十毫升罐裝、二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝
（五）
品牌：NALU
產品名稱：ENERGY GREEN, EXOTIC, BOTANICAL YUZU ROSEMARY, FROST, BOTANICAL STRAWBERRY RHUBARB
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝
（六）
品牌：ROYAL BLISS
產品名稱：TONIC WATER, AGRUMES YLANG YLANG
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百五十毫升罐裝
（七）
品牌：SPRITE
產品名稱：LEMON-LIME, ZERO SUGAR
生產批號：328GE至338GE
包裝：二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝
（八）
品牌：TROPICO
產品名稱：L’ORIGINAL
生產批號：328GE至338GE
包裝：三百三十毫升罐裝