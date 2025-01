可口可樂回收歐洲多款飲料指氯酸鹽超標 食安中心：香港未進口

有關產品資料如下:



(一)

品牌:FUZE TEA

產品名稱:BLACK TEA PEACH HIBISCUS, GREEN TEA MANGO CHAMOMILE, SPARKLING BLACK TEA LEMON

生產批號:328GE至338GE

包裝:二百毫升玻璃瓶裝、二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝

(二)

品牌:FANTA

產品名稱:ORANGE, ZERO SUGAR ORANGE, AGRUMES, EXOTIC, LEMON, ZERO SUGAR PINEAPPLE GRAPEFRUIT

生產批號:328GE至338GE

包裝:二百毫升玻璃瓶裝、二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝

(三)

品牌:MINUTE MAID

產品名稱:MULTIVITAMINS, APPLE

生產批號:328GE至338GE

包裝:二百毫升玻璃瓶裝和一百五十毫升罐裝

(四)

品牌:COCA-COLA

產品名稱:ORIGINAL TASTE, ZERO SUGAR, ZERO SUGAR NO CAFFEINE, LIGHT, CHERRY, ZERO SUGAR CHERRY, ZERO SUGAR VANILLA

生產批號:328GE至338GE

包裝:二百毫升玻璃瓶裝、一公升玻璃瓶裝、一百五十毫升罐裝、二百五十毫升罐裝和三百三十毫升罐裝