可銜接學位課程 建造學院高等文憑獲資歷架構認可

建造業近年愈趨興旺，人手卻出現不足。香港建造學院新增的兼讀制專業文憑，連同原有的高等文憑課程均在新學年起獲資歷架構級別第4級認可，畢業生更可升讀都會大學等3間大專院校的銜接學位課程。學院期望讓有意投身建造業的人技能學歷兼備，同時為行業提供更多人才。

建造學院的4個兩年全日制高等文憑課程和5個兩至三年兼讀制「建造專門行業專業文憑」，均會在新學年起獲資歷架構級別第4級認可，課程新增建築訊息模擬、組裝合成建築法、數碼工程監督、智能大廈管理系統等創新科技元素。建造學院亦與香港都會大學、香港珠海學院和香港高等教育科技學院合作，為相關畢業生提供銜接學位課程。

建造業議會執行總監鄭定寧表示，本港建造業目前每個職級都缺乏人手，包括前線工友、技術員和專業人士，希望可以提升培訓額，提供更多專業人才。他又指，行業需要採用更多高科技，如組裝合成建築法，以提升生產力。建造學院助理院長萬家輝表示，高等文憑畢業生就業率超過9成，月薪中位數約為1.6萬至2萬元。他稱，市場對建造業人才「渴市」，不少學生未畢業已率先獲聘。

上述學院全日制課程均免學費，更每月獲數千元的額外津貼，共提供600個學額。學院將於本周六(20日)在九龍灣分校舉行招生日，有意入行者可即場報名面試，並即時得知取錄結果。