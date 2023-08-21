台女星來港旅遊被拒收現金 邵家輝指本港無規定必須收現金

台灣女星謝忻早前在本港旅遊期間，到人氣漢堡店用現金結帳時被拒，由於她的信用卡放在郵輪保險箱內，電話也沒有任何電子支付工具，結果要由途人代為付款。批發及零售界立法會議員邵家輝今早（21日）在電台引述政府官員指，本港並無規定商業行為必須收流通貨幣，若買賣雙方同意 便 可行，惟呼籲商戶以「服務為尊」，盡量協助客人。

邵家輝表示，政府官員指並無規定商業行為必須收港幣，只要買賣雙方同意便為可行，但被問到若買方不同意應如何處理，他則回應指「你咪唔好幫襯佢」。他相信涉事餐廳在門外已張貼告示提醒不收現金，又認為電子支付為大勢所趨，但他呼籲業界在過渡期間盡量協助旅客。

邵家輝籲業界維護聲譽︰食肆有小紅書欽點大排長龍

邵家輝又指，現時香港正全面復常，旅客為經濟的重要環節，認為各界需努力維護聲譽，例如旅客在小紅書唱好或唱衰，將對商戶及所在城市帶來天淵之別的效果，「食肆有小紅書欽點，無論大舖細舖都大排長龍。」

他並認為，經過電子消費券計劃後，加上相關的平台優惠，接受電子支付的商戶已增加，但仍有部份小商戶因手續費拒絕使用，成為推廣電子支付的障礙。但他相信隨著時代發展，終有一日現金將被淘汰。