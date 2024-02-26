史上第三高 僅次W和R牌 單字母D車牌2020萬成交

本港昨再創出天價成交價車牌拍賣紀錄。運輸署新春車牌拍賣昨舉行，推出49個車牌供拍賣，當中最受注目的是單字英文「D」車牌，最終以2,020萬港元由一位女士成功投得，成為運輸署車牌拍賣史上第三高。

新春車牌拍賣昨午2時半舉行，推出49個車牌，當中售出26個，共得款項2,452.4萬元。昨日拍賣的車牌，當中不乏含8字「好意頭」的車牌，但全日焦點則要算排在第26個推售的「D」字車牌，由底價5,000元起叫價，第一口叫價是底價1,000倍、達500萬元，至第12口叫價起則只有由手持83號牌及108號兩名競投者之爭，經過約20分鐘、合共74口叫價後，最終由83號牌的女士以2,020萬元投得，她事後未有回應傳媒提問。