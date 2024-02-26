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本地
2024-02-26 04:30:21
日報

史上第三高 僅次W和R牌 單字母D車牌2020萬成交

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車牌拍賣,

D字車牌，由手持83號牌的女士拍得。 (鍾式明攝)

本港昨再創出天價成交價車牌拍賣紀錄。運輸署新春車牌拍賣昨舉行，推出49個車牌供拍賣，當中最受注目的是單字英文「D」車牌，最終以2,020萬港元由一位女士成功投得，成為運輸署車牌拍賣史上第三高。

新春車牌拍賣昨午2時半舉行，推出49個車牌，當中售出26個，共得款項2,452.4萬元。昨日拍賣的車牌，當中不乏含8字「好意頭」的車牌，但全日焦點則要算排在第26個推售的「D」字車牌，由底價5,000元起叫價，第一口叫價是底價1,000倍、達500萬元，至第12口叫價起則只有由手持83號牌及108號兩名競投者之爭，經過約20分鐘、合共74口叫價後，最終由83號牌的女士以2,020萬元投得，她事後未有回應傳媒提問。

「D」拍賣成為本港史上第三個拍賣價過2,000萬元車牌；目前最高價車牌為2021年創出的「W」，拍價為2,600萬元和去年拍出「R」車牌則緊隨其後是2,550萬元。今次D字牌取代「28」車牌的1,810萬元躋身三甲。至於只計算英文單字車牌，首四個最高價車牌則分別W、R、D及V，V字車牌於2017年以1,300萬元成交。

昨日除D字牌外，第二最高成交價的為「132」車牌，成交價為101萬元。成交價6位數的亦有數個，包括TT1以84萬元成交、WW8則為40萬元，而AA8888(56萬元)、8123(22.5萬元)和9818(20萬)成交價亦達過20萬元。

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