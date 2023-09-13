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2023-09-13 20:59:00

名人站劫案｜10歲半巴籍童昨被捕　警今押返現場重組案情　再多一人落網累計4人被捕 (更新)

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尖沙咀錶行日前發生劫案，警方押解疑犯到現場重組案情。(李睿哲攝)

尖沙咀錶行日前發生劫案，警方押解疑犯到現場重組案情。(李睿哲攝)

【20:59更新】更新案情

尖沙咀廣東道一間錶行周一(11日)遇劫！3至4名南亞裔男子戴上口罩，分別手持鐵錘及利刀，闖入尖沙咀廣東道16號一間鐘錶店，指嚇職員，並搶去多隻名錶，總值約500萬港元。匪徒得手後登上一輛銀色的接應私家車逃去。警方累計拘捕4人，包括首兩名被捕的巴基斯坦青年，分別為19歲劫匪及在逃接應車司機的胞弟，最新被捕的兩名疑犯其中一人年僅10歲半，另一人則為在元朗落網的14歲印度裔男童，警方今日(13日)下午押疑犯到案發現場重組案情。

在元朗落網的14歲印度裔男童，報稱讀中一，案發後匿藏於元朗一賓館房間內，相信有份參與劫案。據指，他就讀觀塘一間中學，與東區讀書的「10歲半」疑犯經同一圈子認識，平日在觀塘區玩樂，「10歲半」疑犯疑被他招攬加入行劫。14歲疑犯案發當日懷疑亦是逃學，並身穿校服犯案，事後乘接應車逃走，中途下車之後曾返回何文田愛民邨住所。

尖沙咀錶行日前發生劫案，警方押解疑犯到現場重組案情。(李睿哲攝) 尖沙咀錶行日前發生劫案，警方押解疑犯到現場重組案情。(李睿哲攝) 尖沙咀錶行日前發生劫案，警方押解疑犯到現場重組案情。(李睿哲攝) 尖沙咀錶行日前發生劫案，今日有警員在一帶巡邏。(李睿哲攝) 尖沙咀錶行日前發生劫案，警方押解疑犯到現場重組案情。(李睿哲攝)

警今押疑返到現場重組案情

西九龍總區重案組繼續積極調查案件，經進一步調查後昨日(12日)傍晚在東區拘捕一名10歲非華裔男童，涉嫌行劫。警方相信該名男童周一(11日)曾手持鐵鎚行劫。該名男童現正被扣留調查。消息指，他是巴基斯坦裔男學生，剛升讀中一，有份落手搶劫。據悉，他被另一名仍然在逃的劫匪招攬犯案，只知得手後可獲5,000元報酬，但不清楚贓物的價值或轉手後可獲得的利潤。

據悉巴籍童年僅10歲半

護照顯示他現年僅10歲半，但身材高大似15、16歲少年，據悉，他在巴基斯坦出世，父母為香港居民，於2018年在當地申請護照後來港，擁有香港合法居留權，但因未滿11歲，故仍未領取香港身分證。消息透露，警方會調查是否有人報細年齡。警方今日（13日）將他押往廣東道現場進行案情重組，男童被黑布蒙頭。

被捕人疑逃學搶劫

消息又指，該名男學生當日向父母聲稱上學，其實去了尖沙咀搶劫，犯案時身穿校服，但有穿着外衣遮掩。他犯案後隨其他劫匪登上接應車輛逃離現場，並在中途與19歲疑犯一同轉乘的士前往飛鵝山，期間他在車上脫去外衣，下車時只穿着校服。抵達飛鵝山後，19歲疑犯將贓物埋在一處叢林的樹下，而學生則截乘村民的順風車，前往彩虹離開。其後他若無其事穿着校服扮放學回家，但由於早上逃學，校方已通知其父母，昨日(12日）他返學時被罰留堂，其後被警方拘捕。警方仍在追緝兩名在逃疑人，分別為下手搶劫的匪徒及駕駛接應車的司機。

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