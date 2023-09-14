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2023-09-14 14:48:18

名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院

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名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝)

名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝)

尖沙咀廣東道錶行「名人站」本周一遇劫，幾名南亞裔男子手持鐵錘及利刀，搶去多隻名錶。警方暫拘捕4人，其中2名分別19歲和10歲的男被告，被控一項搶劫罪，上午被警方押解至九龍城裁判法院提堂，2人暫時毋須答辯，押後至119日再提訊。裁判官拒絕辯方保釋申請，2人須繼續還押，其中男童因為未成年，還押屯門兒童及青少年院。2名被告都是巴基斯坦裔，其中19歲男子持有香港身份證，報稱任職建築工人。10歲男童則持護照，現時就讀中一。他們被控聯同2名同黨，到尖沙咀廣東道一間錶行行劫，劫走20隻名貴手錶，總值約369萬元。

名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝) 名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝) 名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝) 名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝) 名人站劫案｜2人被控搶劫提堂　10歲男童還押屯門兒童及青少年院(資料圖片/李睿哲攝)

拘捕包括年僅10歲及14歲疑犯

警方累計拘捕4人，包括首2名被捕的巴基斯坦青年，分別為19歲劫匪及在逃接應車司機的胞弟，昨天被捕的2名疑犯則分別10歲及14歲。該名10歲男童身材高大，消息指他當日向父母聲稱上學，其實去了尖沙咀搶劫，犯案時身穿校服，但有穿着外衣遮掩。他犯案後隨其他劫匪登上接應車輛逃離現場，並在中途與19歲疑犯轉乘的士前往飛鵝山，期間他在車上脫去外衣，下車時只穿着校服。抵達飛鵝山後，19歲疑犯將贓物埋在一處叢林的樹下，而學生則截乘村民的順風車，前往彩虹離開。其後他穿着校服扮放學回家。

在元朗落網的14歲印度裔男童，報稱讀中一，案發後匿藏於元朗一賓館房間內。據指，他就讀觀塘一間中學，與東區讀書的10歲疑犯經同一圈子認識，平日在觀塘區玩樂，10歲疑犯疑被他招攬加入行劫。14歲疑犯案發當日懷疑亦是逃學，並身穿校服犯案，事後乘接應車逃走，中途下車曾返回何文田愛民邨住所。

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