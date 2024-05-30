吳秋北連任工聯會會長　指對立法會選舉當仁不讓

工聯會領導層換屆，吳秋北及黃國分別連任會長和理事長。吳秋北指今屆領導層年輕化、實幹化、還是「老中青結合」，工聯會將在立法會換屆選舉當仁不讓，以實績爭取選民支持。
工聯會在上次的港區人大選舉、立法會補選及區議會選舉接連失利。吳秋北表示在明年的立法會選舉，工聯會作為愛國愛港的「排頭兵」，一直在地區工作，在社會各方面推動發展，成績有目共睹，會部署在直選、功能界別及選委界的出選安排。
吳秋北表示在換屆後，會盡快做好政務、地區、勞工等事務，會繼續堅持落實愛國者原則、維護國家安全，不忘初心 。他續指會推動新時代工運的高質量發展，在連任的未來3年捉緊歷史機遇，實現香港由治及興，宏揚勞動精神並激發勞動熱情。
理事長黃國提及多項工作目標，工聯會將積極建言獻策、身體力行，希望改善最低工資制度、檢討外判勞工制度、提升勞工凝聚力、說好香港及愛國工運故事等。
工聯會第39屆領導層
- 會長：吳秋北
- 理事長：黃國
- 副會長：陳鄧源、馬光如、曾志文、程岸麗
- 副理事長：林偉江、魯志薪、蘇栢燦、丘燿誠、鄧家彪、陳穎欣、李廣宇、周思傑、張凱榮、林千國
- 秘書長：馬光如（兼任）
- 副秘書長：馮鈺鋒、楊榮輝、陳善明、謝宏儒
吳秋北指今屆領導層年輕化，平均49歲，比上屆年輕3.3歲；擁大學以上學歷有15人（75%）、擁碩士以上學歷有10人（50%）。他形容今屆實幹化，有4名立法會議員，認為在議會層面可更好結合工會發展，推動勞工政策。另外今屆領導層還有5名區議員及各行業的工會代表，具廣泛代表性。吳秋北表示今屆是新老交接、以老帶新，連任及新任代表各佔一半。