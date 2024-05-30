吳秋北連任工聯會會長　指對立法會選舉當仁不讓

工聯會領導層換屆，吳秋北及黃國分別連任會長和理事長。吳秋北指今屆領導層年輕化、實幹化、還是「老中青結合」，工聯會將在立法會換屆選舉當仁不讓，以實績爭取選民支持。

工聯會在上次的港區人大選舉、立法會補選及區議會選舉接連失利。吳秋北表示在明年的立法會選舉，工聯會作為愛國愛港的「排頭兵」，一直在地區工作，在社會各方面推動發展，成績有目共睹，會部署在直選、功能界別及選委界的出選安排。

吳秋北表示在換屆後，會盡快做好政務、地區、勞工等事務，會繼續堅持落實愛國者原則、維護國家安全，不忘初心 。他續指會推動新時代工運的高質量發展，在連任的未來3年捉緊歷史機遇，實現香港由治及興，宏揚勞動精神並激發勞動熱情。