呈祥道巴士傾側｜意外後上層車廂情況曝光　乘客守望相助白衫女獲激讚 (有片)

呈祥道今早(20日)有一輛290A線雙層九巴撞壆傾側，車上77名乘客當中，至少44人受傷送院，肇事巴士司機則涉嫌危險駕駛被捕。有網民將事發後巴士上層乘客的情況片段上載至社交平台，可見上層乘客守望相助，就算3人同坐兩個座位亦沒怨言，更有乘客為婆婆撥髮搧風，旁邊的乘客一臉關心，足見危難之中的人性光輝。

上層乘客靜待救援

片段長約50秒，在九巴上層拍攝。片段開首只見到上層有不少乘客，巴士電視屏顯示下站是「葵涌道荔景邨」，消防員進入樓上救人，把前面乘客先行帶走：「慢慢嚟」，其他待援乘客就十分安靜，默默等候被帶離車廂。