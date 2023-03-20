熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-03-20 18:46:05

呈祥道巴士傾側｜意外後上層車廂情況曝光　乘客守望相助白衫女獲激讚 (有片)

分享：
片段見到有消防進入樓上救人，有婆婆眼角疑似受傷。(網片截圖)

片段見到有消防進入樓上救人，有婆婆眼角疑似受傷。(網片截圖)

呈祥道今早(20日)有一輛290A線雙層九巴撞壆傾側，車上77名乘客當中，至少44人受傷送院，肇事巴士司機則涉嫌危險駕駛被捕。有網民將事發後巴士上層乘客的情況片段上載至社交平台，可見上層乘客守望相助，就算3人同坐兩個座位亦沒怨言，更有乘客為婆婆撥髮搧風，旁邊的乘客一臉關心，足見危難之中的人性光

上層乘客靜待救援

片段長約50秒，在九巴上層拍攝。片段開首只見到上層有不少乘客，巴士電視屏顯示下站是「葵涌道荔景邨」，消防員進入樓上救人，把前面乘客先行帶走：「慢慢嚟」，其他待援乘客就十分安靜，默默等候被帶離車廂

婆婆眼角疑似受傷，旁邊的女乘客手握紙巾，一臉關心。(網片截圖) 有乘客為婆婆撥髮搧風。(網片截圖) 婆婆眼角疑似受傷，旁邊的女乘客手握紙巾，一臉關心。(網片截圖) 婆婆眼角疑似受傷，旁邊的女乘客手握紙巾，一臉關心。(網片截圖)

女子紙巾替婆婆擦汗

其後片段見到部分人疑因車身傾側而3人同坐兩個座位，其中一名滿頭白髮的老婦眼角又紅又，懷疑受傷，面露痛苦情色，不時閉目坐在座椅，痛苦地說「我條頸好唔舒服」、「手痹」，旁邊一名女子手握紙巾，疑似曾替婆婆擦拭汗水旁人就為婆婆搧風。鏡頭外一把男聲安慰老婦：「唔緊要，等陣出到去同救護員講。」片段至此結束。

有網民看過片段後留言，部分人激讚片中的白衫女又靚又善良：「白衫女唔錯，素顏都咁省」、「白衫幾靚女喎！仲唔快D英雄救美，救左靚女先啦！」、「靚女都算, 仲要心地好難搵, 不忘檢查阿婆傷勢, 又靚又善

白衣女子最終被消防救出。(網片截圖) 白衣女子最終被消防救出。(網片截圖)

意外後上層車廂情況

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受