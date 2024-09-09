周凱旋基金會向明年逾1.8萬名DSE女考生派助學金 涉撥款額6180萬

逾期申請也將被接納 基金會指，關於約34間中學的負責校長和老師，因種種原由未在截止日期前遞交申請資料情況， 基金會非常感謝香港津貼中學議會及政府中學校長協會的支持和意見，上述涉及1,614名同學的逾期申請也將被接納。

對於派發事宜，計劃由數字銀行WeLab Bank (匯立銀行)設計及計算，流程具效率、安全和成本效益。 女同學於2024年即日起將分階段收到電郵，按電郵指示登入指定網頁 後，即可選擇將3,300港元的資助款項存入任何本地銀行戶口或已綁定「轉數快 FPS」服務的電子錢包(包括但不限於八達通、Payme、AlipayHK等。 發送日期： 2024年9月9日：港島及離島

2024年9月16日：新界東

2024年9月23日：新界西

2024年9月30日：九龍

2024年10月7日：補交名單